Keira Knightley Paparazzi la llamó ‘puta’ y ‘puta’

Keira Knightley dijo recientemente Los tiempos de Londres que «me volví loca» durante el apogeo de la fama de «Piratas del Caribe» cuando los paparazzi descendieron a su vida y acecharon cada uno de sus movimientos.

«Era principalmente ‘puta’ [they’d shout]», dijo el actor. «‘Puta’ a veces. Especialmente si estaba con alguien: un novio, mi hermano o mi papá. Estaban tratando de obtener una reacción de ellos, provocando que la gente los golpeara para poder demandar. Y ese fue el momento en que comenzaron a ocurrir los accidentes: obligaban a la gente a salir de las carreteras y luego recibían aún más dinero por fotografías de una actriz accidentada o lo que fuera. Y luego Britney se afeitó la cabeza y fue como, ‘Genial, podemos obligarlos a hacer algo jodidamente loco’”.

Knightley dijo que entró en modo de supervivencia y “comenzó a usar la misma ropa todos los días” para no resultar atractiva para las revistas sensacionalistas. Su ropa incluía «tres pares de jeans iguales, una camiseta a rayas y botas. El resto de mi ropa la regalé».

“Y luego, si me seguían, dejaba de caminar”, añadió Knightley. «Literalmente me quedaba allí. Inmóvil. Un día, me quedé allí durante cinco horas. ‘Si todavía estás ahí, no voy a ir. No me voy a mover’… [and then] No era un tiro valioso para ellos si siempre estaba yo con la misma ropa, quieto. Hay un número limitado de veces en las que puedes escribir: ‘Ooh, ella lleva la misma ropa’, con una foto mía parado. Se vuelve aburrido”.

La atención no deseada llegó a ser tan extrema que Knightley tomó la decisión de dejar de actuar y «mi familia me respaldó. Dijeron: ‘Simplemente camina, carajo'». Primero fue a Londres y luego comenzó a tomar varios trenes por toda Europa. Knightley nunca fue notado.

“Me sentí muy bien”, dijo. «Museos, trenes… nadie espera verte allí. Estaba muy desaliñado, lo cual tampoco hubieran esperado. Simplemente no haces contacto visual, vas un poco encorvado. Yo como que me deslizo».

Knightley tenía 18 años cuando se lanzó la franquicia “Piratas del Caribe” de Disney y la convirtió en una estrella internacional. ella dijo El Times el año pasado que la fama tuvo un “alto precio” y se encontró “acosada por hombres”. Para empeorar las cosas, le dijeron que merecía ese comportamiento ya que era una actriz famosa. Y añadió en ese momento: “Fue un momento brutal para ser una mujer joven ante el público”.

Actualmente se puede ver a Knightley en la película original de Netflix “The Woman in Cabin 10”, que ya se transmite.