Keira Knightley, Kit Harington, James McAvoy, Simon Pegg Únete al elenco

Más grandes estrellas están prestando sus voces para AudibleLa adaptación del audiolibro de siete partes de JK Rowling «Harry Potter«Libros.

Pottermore Publishing de Audible y Rowling anunciaron un casting adicional para el conjunto de más de 200 actores en «Harry Potter: The Full Cast Audio Editions».

Los que se unen al elenco en varios roles favoritos de los fanáticos incluyen: Kit Harington como profesor Lockhart; Keira Knightley como profesor Umbridge; Iwan Rheon como profesor Lupin; Ruth Wilson como Bellatrix Lestrange; Ambika Mod como Nymphadora Tonks; Leo Woodall como Bill Weasley; Simon Pegg como Arthur Weasley; James McAvoy como Mad-Eye Moody; Gemma Whelan como profesora Sprout; y Matt Berry como Sir Cadogan.

En un comunicado, James McAvoy dijo: «Estoy absolutamente encantado de dar vida al malhumorado y loco de mal humor en estas dinámicas ediciones de audio de Pottermore y Audible. Es un personaje en capas, constantemente cambiando entre la intensidad de batalla y los momentos inesperados de la Wisdom. Capturar su presencia dominante era increíblemente divertida».

El primer audiolibro, «Harry Potter and the Sorcerer’s Stone», está programado para ser lanzado el 4 de noviembre de 2025, exclusivamente en Audible, con cada uno de los seis audiolibros en inglés restantes que lanzarán mensualmente en todo el mundo.

Es el tercer lote de Casting anunció para «Harry Potter: The Full Cast Audio Editions». El último grupo se unirá a Hugh Laurie como Albus Dumbledore, Matthew Macfadyen como Lord Voldemort, Riz Ahmed como profesora Snape, Michelle Gomez como profesora McGonagall y Cush Jumbo como el narrador. La semana pasada, Audible y Pottermore anunciado Mark Addy como Hagrid, Alex Hassell como Lucius Malfoy, Daniel Mays como Dobby y Sara y Avni Deshmukh como los gemelos Patil.

Los jóvenes actores Frankie Treadaway, Max Lester y Arabella Stanton interpretarán a Harry Potter, Ron Weasley y Hermione Granger, respectivamente, en audiolibros 1-3. (Stanton también está jugando a Hermione en la serie de televisión «Harry Potter» de HBO, que es Actualmente en producción En el Reino Unido) Jaxon Knopf, Rhys Mulligan y Nina Barker-Francis asumirán los mismos roles (Harry, Ron y Hermione respectivamente) en los audiolibros 4-7.

Se anunciará un casting adicional para los audiolibros de Harry Potter este otoño, dijeron las compañías.

Después de «Sorcerer’s Stone» en noviembre, el calendario de lanzamiento de Audible para el resto de la serie es el siguiente: «Harry Potter y la Cámara de los Secretos», 16 de diciembre de 2025; «Harry Potter y el prisionero de Azkaban», 13 de enero de 2026; «Harry Potter y el copa del fuego», 10 de febrero de 2026; «Harry Potter y The Order of the Phoenix», 10 de marzo de 2026; «Harry Potter y el Príncipe Half-Blood», 14 de abril de 2026; y «Harry Potter y las Reliquias de la Muerte», 12 de mayo de 2026. Los títulos se pueden reservar en Audible (ver este enlace).

En la foto de arriba (l. A r.): Keira Knightley, Kit Harington, James McAvoy, Simon Pegg