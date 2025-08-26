Keira Knightley en Netflix Yacht Murder

Netflix ha lanzado el primer trailer de «La mujer en la cabaña 10«, Un thriller psicológico protagonizado por Keira Knightley y dirigido por Simon Stone.

Basado en la novela más vendida del mismo nombre de Ruth Ware, «The Woman in Cabin 10» sigue a un periodista llamado Lo (Knightley) que aborda un yate para una tarea de viaje y se encuentra enredada en una red de conspiraciones y misterios. Después de ver a un pasajero arrojado por la borda una noche, sus ricos viajeros intentan decirle que no sucedió, por lo que toma asuntos de investigación en sus propias manos.

El trailer sugiere una historia apasionante sobre el clasismo, el género y la iluminación de gas. Ware afirma: «En el fondo, la película trata sobre una mujer que experimenta algo mal, lo informa con sinceridad y no se toma en serio por quién es ella. Demasiadas personas saben cómo se siente y creo que queremos reivindicación para nosotros mismos tanto como lo».

Simon Stone agregó en una declaración a Colisionar«Los personajes femeninos principales han tenido un poco de mala reputación. Siempre es la mujer cuya cordura estamos dudando. Quería que me parezca más a los personajes principales de los thrillers paranoicos de los años 70: Dustin Hoffman, Robert Redford, Gene Hackman en ‘The Conversation’. Nunca los cuestiona.

«La mujer en la cabaña 10» también estrellas Guy PearceHannah Waddingham, David Ajala, Art Malik, Kaya Scodelario, David Morrissey, Daniel Ins y Gugu Mbatha-Raw. El guión fue escrito por Joe Shrapnelm, Anna Waterhouse y Simon Stone, y se basa en una adaptación de Emma Frost. Debra Hayward e Ilda Diffley produjeron la película, mientras que Cindy Holland y Richard Hewitt se desempeñaron como productores ejecutivos.

La película estará disponible para transmitir en Netflix a partir del 10 de octubre.

Mira el trailer aquí: