Keeanu Benton enfrenta críticas por los problemas defensivos de los Steelers

El Acereros de Pittsburgh tuvo problemas importantes al tratar de cubrir el Bengals de Cincinnati receptores abiertos y ejercer presión sobre el mariscal de campo Joe Flaco en la Semana 7. Pero el entrenador en jefe de los Steelers, Mike Tomlin, culpó a la defensa terrestre más que nada por los problemas del equipo en Cincinnati.

El jueves, el ex liniero defensivo de los Steelers, Chris Hoke, tenía en mente a un jugador a quien culpar por la mala defensa terrestre de los Steelers: Keeanu Benton.

“Dos de esos [long runs allowed] eran Keeanu Benton”, argumentó Hoke en el programa del jueves The Pomp and Joe Show en 93.7 The Fan. vía Jeremy Pike de Steelers Depot. “Simplemente tiene que estar en su hueco.

«Lo elogié un par de veces durante las últimas semanas por cómo jugó; creo que jugó muy, muy bien contra los vikingos en Dublín. Creo que tenía saco y medio. Tuvo un par de tacleadas para perder. Jugó extremadamente bien en términos de técnica y apalancamiento.

«Entonces este juego, ya sea que intentes hacer una jugada, sea lo que sea que intentes hacer, no es consistente».

Keeanu Benton de los Steelers lucha por dar el siguiente paso en el desarrollo

Como Benton ha ido esta temporada, también lo ha hecho la defensa de Pittsburgh. Realmente, ha sido un microcosmos del juego de la defensiva de los Steelers esta temporada.

Benton registró un resultado inferior al promedio Grado de jugador de Pro Football Focus en defensa terrestre durante las primeras tres semanas de la temporada y en la Semana 7. En esos cuatro juegos, los Steelers permitieron un promedio de 140 yardas terrestres por partido.

En las semanas 4 y 6, Benton registró una calificación promedio de defensa terrestre PFF. Durante esos dos juegos, los Steelers cedieron 135 yardas terrestres. total.

Las calificaciones de PFF no son el final de todo, sino todo. Benton tampoco ha registrado una calificación de defensa terrestre de la PFF superior a 61 (de 100) en ningún juego de esta temporada. Así que incluso en sus mejores actuaciones, Benton no ha estado en la élite.

Pero parece que cuando lucha por mantenerse en su brecha, la defensa terrestre de los Steelers experimenta problemas importantes.

Los Steelers entrarán a la Semana 8 clasificado 17º en yardas terrestres permitidas por concurso.

Otro exjugador de los Steelers critica la línea defensiva

Hoke, quien comenzó 10 juegos para la defensiva número uno del ranking de los Steelers en 2004, no fue el único ex jugador de Pittsburgh al que no le gustó lo que vio de los negros y dorados la semana pasada.

El ex lateral de los Steelers, Merril Hodge, no mencionó a Benton específicamente. Pero Hodge fue muy crítico con la línea defensiva de Pittsburgh.

«Lo que probablemente fue lo más preocupante fue que su línea defensiva retrocedió en las primeras dos semanas», dijo Hodge durante una aparición en 102.5 WDVE esta semana. vía Alex Kozora de Steelers Depot. «Cómo los maltrataron un poco. Cincinnati los maltrató desde el principio».

En pocas palabras, esa no es una receta para el éxito.

Benton tiene que jugar mejor, pero también el resto de la línea defensiva de los Steelers.

En seis partidos esta temporada, Benton ha publicado 12 tacleadas combinadas, incluidas dos tacleadas por pérdida. También tiene cinco hits de mariscal de campo y 2,5 capturas.

Y PFF, Benton se ha registrado calificaciones en su mayoría feas. Según las calificaciones de la PFF, es el que más se ha destacado en presionar al pasador.