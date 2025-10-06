Keanu Reeves y Alex Winter se abren a ‘Bill & Ted 4’ después de Broadway

El lunes suele ser un día de descanso para Broadway. Pero en lugar de ponerse al día con el sueño, las estrellas más grandes de esta temporada estaban en vigor en Variedad Business of Broadway Breakfast para obtener una vista previa de los espectáculos más contundentes de la caída.

«Tuve una gran broma sobre el nombre de este desayuno», dijo Ethan Slater, quien organizó el evento del lunes, presentado por City National Bank. «Lo estaba trabajando, pero me llevó siete años desarrollarse, y estamos luchando por obtener la financiación. Ojalá la próxima temporada».

Slater, la estrella de «Wicked: For Good» y la próxima obra «Marcel on the Train», hablaron sobre la comunidad de teatro unida antes de presentar las conversaciones destacadas, incluidas las estrellas de «Ajedrez» Lea Michele, Aaron Tveit y Nicholas Christopher; Los actores y creativos de «The Queen of Versalles» Kristin Chenoweth, F. Murray Abraham, Stephen Schwartz, Michael Arden y Lindsey Ferrentino; «Waiting for Godot» lleva a Keanu Reeves y Alex Winter «; así como» Ragtime «está protagonizada por Caissie Levy, Brandon Uranowitz, John Clay III y el director Lear Debessonet.

«Qué cosa tan hermosa es ser parte de una comunidad donde las personas dedican su tiempo y energía, ya sea que se les pague o no, a crear arte, a crear algo que le hable a las personas», dijo Slater. «Y gracias Variedadpor darle a esta comunidad un lugar para comer sin tener que pagar la factura «.

Aquí hay cuatro conclusiones de los artistas que traen algunos de los teatro más emocionantes a Nueva York.

Todo el caballero se mueve

La estrella de «Chess», Lea Michele, está repasando las reglas del juego mientras se prepara para debutar el renacimiento que gira en torno a dos abuelos que chocan durante la Guerra Fría.

«Estoy leyendo ‘Ajedrez para muñecos’. Tengo dos hijos, así que estoy tratando de leer todo lo que puedo «, confesó antes de romperse,» No hay bromas de lectura, por favor «, haciendo referencia a un rumor de Internet que afirma falsificarse falsamente. «Tengo mucha jerga de ajedrez que digo durante todo el programa. Miraré a través de la guía y diré: ‘Oh, eso es lo que eso significa. Pero no me pidas que juegue ajedrez en este momento».

Michele, quien está coprotagonizada por el avivamiento con Aaron Tveit y Nicholas Christopher, está asumiendo otro desafío: hacer de «Ajedrez», un favorito de culto que es notoriamente difícil de adaptar, en un éxito principal.

«Cada avivamiento trae una historia para bien o para mal», dijo. «Hemos visto regresar recientemente los avivamientos, como ‘Merrily We We About’. A veces es el momento adecuado, el lugar correcto y las personas correctas «.

Mientras se prepara para regresar al escenario, no estará demasiado lejos de sus compañeros actores «Glee», Jonathan Groff, quien interpreta a Bobby Darin en «Just in Time» y Darren Criss, quien regresa a «Quizás un final feliz».

«No he estado en Broadway al mismo tiempo que Jonathan en muchos años, así que estamos muy emocionados», dijo Michele. «Básicamente somos vecinos. Jonathan, Darren y yo estamos en una cadena de texto, por lo que planeamos reunirnos una vez que el ‘ajedrez’ esté en funcionamiento».

Bill & Ted, de regreso por más …?

Samuel Beckett parece muy alejado de Bill y Ted, los dos amigos más holgados que hicieron famosos a Keanu Reeves y Alex Winter, pero la profunda amistad forjada por el dúo mientras hacía la comedia de 1988 «La excelente aventura de Bill y Ted» y sus dos secuelas fueron útiles en su dinámica escénica en «Waiting for Godot».

«[Director] Jamie [Lloyd] comentó que nuestra amistad, nuestra historia juntos, realmente se adapta a la obra debido a la amistad y la conexión que tienen dos personajes ”, dice Winter.

Cuando se le preguntó si revivirían su Ley de Buddy y harían una cuarta película «Bill & Ted» una vez que su carrera de Broadway termine en 2026, Reeves dijo enfáticamente: «Sí y sí».

No juzgues a una esposa trofeo por su alta costura

En «Queen of Versalles», Kristin Chenoweth tuvo que enfrentar su propia preconcepción al retratar a la socialité Jackie Siegel. Conoció a la mujer detrás del McMansion más exagerado de Estados Unidos y se dio cuenta de que Siegel está más arraigado de lo que sugerirían sus bombas Chanel.

«Hay una dicotomía con ella. ¿Se casó con alguien o trabajó duro?» Dijo Chenoweth. «Este es solo un ejemplo de quién puede ser Jackie: la conocía y ella tenía un vestido. Dije: ‘Me encanta tu vestido’. Esa noche me envió el vestido y dijo: «No pude encontrarlo en tu talla, pero tal vez puedas alterarlo». Eso me tomó por sorpresa. Mientras que los dos tienen sus diferencias, ella agrega: «Eso es lo que hace que el mundo diga».

El compositor Stephen Schwartz agregó que admiraba la respuesta de Siegel a tener su vida dramatizada a la canción y la danza.

«Imagínese si alguien viniera a usted y le dijo: ‘Vamos a hacer un espectáculo sobre usted. Será su nombre. Muchos de los hechos serán su vida, aunque no todos. Vamos a hacer algunos, pero no vamos a decirle a las personas cuáles estamos inventando y cuáles son ciertos. Y no tiene derecho a sobrevivir a ninguno de ellos’. ¿Cuántos de nosotros seríamos lo suficientemente valientes como para decir: ‘Claro, adelante y haz eso’ «.

La historia se repite

«Ragtime» se desarrolla en los albores del siglo XX, pero su mirada abrasadora a las relaciones raciales, la experiencia de los inmigrantes y la polarización política no están muy lejos de Estados Unidos hoy en día.

«Hay algunos elementos que son sinceros para esta sociedad en los que vivimos hoy. A veces los sistemas pueden sobrevivir a las personas y la democracia tiene una manera, esperamos que prevalezca la mayor parte del tiempo», dice John Clay III, quien retrata a Booker T. Washington en el musical. «Pero me encantaría que la gente salga del teatro y solo preste atención a ciertas señales de ‘¿Vamos hacia atrás o estamos avanzando?’ Y ‘¿Qué parte estamos jugando realmente en eso?’ «

Producido por primera vez en Broadway en 1998, el musical regresa al escenario después de tres décadas en medio de un período de agitación sin precedentes.

«Estamos en un momento de intensa fatiga y casi entumecimiento de alguna manera debido a la incapacidad de mantener esos sentimientos operísticos en todo momento», dijo el director del programa, Lear Debessonet. «Este es un espacio no solo para sentir algo solo, sino para volver a conectarse a otros en un espacio de emoción único. Espero que alimente una profunda necesidad humana que todos tenemos».