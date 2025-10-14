Keanu Reeves recuerda a Diane Keaton como una persona «muy especial»

Keanu Reeves recuerda a su coprotagonista de “Something’s Gotta Give” Diana KeatonOMS Murió el 11 de octubre a los 79 años.

«Totalmente profesional», dijo Reeves. ¡Y! Noticias de Keaton el lunes en una proyección en Nueva York de su nueva película “Good Fortune”. «Ella fue muy amable conmigo. Artista generosa y generosa y una persona única y muy especial».

Y añadió: «Fue genial poder verla a ella y a Jack Nicholson juntos. Simplemente por la historia que compartían y el cariño y el amor que se tenían el uno por el otro. Es realmente genial».

Reeves protagonizó “Something’s Gotta Give” como Julian Mercer, un joven y fornido médico y fanático de la dramaturga retirada de Keaton, Erica Barry. Los dos finalmente desarrollan una relación romántica. La película de 2003 también está protagonizada por Jack Nicholson, Amanda Peet, Frances McDormand y Jon Favreau.

Directora de “Algo tiene que ceder” Nancy Meyers tomó Instagram el lunes para rendir homenaje a Keaton. Junto con una foto de su amiga y estrella de toda la vida, escribió: «Estas últimas 48 horas no han sido fáciles. Ver todos sus homenajes a Diane ha sido un consuelo. Como amante del cine, estoy con todos ustedes: hemos perdido a un gigante. Una actriz brillante que una y otra vez se puso al descubierto para contar nuestras historias. Como mujer, perdí a una amiga de casi 40 años; en momentos durante esos años, ella se sintió como una hermana porque compartimos muchas experiencias verdaderamente memorables. Como cineasta, he perdido una conexión con una actriz con la que uno sólo puede soñar”.

Otro colaborador cercano, Woody AllenTambién recientemente rindió homenaje a Keaton. En un ensayo del domingo por la noche publicado en The Free Press, el escribio«Es gramaticalmente incorrecto decir ‘más singular’, pero todas las reglas gramaticales, y supongo que cualquier otra cosa, quedan suspendidas cuando se habla de Diane Keaton. A diferencia de cualquier persona que el planeta haya experimentado o que es poco probable que vuelva a ver, su rostro y su risa iluminaban cualquier espacio en el que entraba».