Keanu Reeves, Kristin Chenoweth Únete a Variety Business of Broadway

Variedad Hoy anunció la alineación para su desayuno anual de negocios de Broadway presentado por City National Bank el 6 de octubre en Nueva York. El desayuno celebrará la temporada de otoño de Broadway y presenta conversaciones exclusivas con sus actores, directores, compositores y más. Ethan Slater de «Marcel on the Train» será el anfitrión.

Keanu Reeves y Alex Winter entregarán una nota clave moderada por el editor ejecutivo Brent Lang sobre la nueva producción del director/productor Jamie Lloyd de «Waiting for Godot».

«The Queen of Versalles» Keynote tendrá a los actores Kristin Chenoweth y F. Murray Abraham junto con el compositor Stephen Schwartz, el director Michael Arden, y el autor del libro Lindsey Ferrentino. El moderador será Erik Piecuch, vicepresidente sénior y líder del equipo de Entretenimiento y Banca Deportiva, City National Bank.

Las estrellas Lea Michele, Aaron Tveit y Nicholas Christopher discutirán «Ajedrez» con la reportera de cine senior Rebecca Rubin, quien está moderando al panel.

Una nota clave de «ragtime» con los actores Joshua Henry, Caissie Levy y Brandon Uranowitz, así como Kewsong Lee y el director artístico del Lincoln Center Theatre Lear Debessonet, serán moderados por el crítico de televisión Aramide Tinubu.

Variedad También contará con las personas perfiladas en su lista de 10 Broadway to Watch, publicado en su número anual de Nueva York el 1 de octubre, presentado por el editor de teatro contribuyente Gordon Cox.

«Como socio desde hace mucho tiempo para la industria del entretenimiento, City National Bank se enorgullece de continuar siendo parte del crecimiento de Broadway al banca y apoyando a muchas de las producciones que dan vida a esta vibrante comunidad», dijo Boris Gluzberg, SVP, gerente regional de la costa este, entretenimiento y banca deportiva. “Esperamos conectarnos con líderes de la industria y artistas en el Variedad Business of Broadway Breakfast para explorar las últimas tendencias que dan forma al mundo del teatro «.

«Como Variedad Celebra su 120 cumpleaños, cubriendo el teatro siempre ha sido una parte integral del ADN de nuestra sala de redacción. Estamos increíblemente emocionados de comenzar una vez más la temporada de otoño de Broadway con nuestro legendario desayuno que brilla en las producciones imperdibles de este año ”, dijo el coeditor en jefe Ramin Setoodeh.

Las conversaciones del evento se publicarán en Variety.com y en todo Variedad Cuentas de redes sociales después del evento.