Keanu Reeves, Kieran Culkin (fotos)

Bill y Ted están encendidos Broadway.

Keanu Reeves y Alex Winter, que protagonizaron la excelente aventura de 1989 y sus dos secuelas, se han reunido para el director La nueva producción de Broadway de Jamie Lloyd de «Waiting for Godot» de Samuel Beckett.

La obra abrió el domingo por la noche en el Teatro Hudson con una lista de invitados repleto de estrellas, incluidas Danielle Brooks, Chris Pine, Ethan Hawke y más. En la alfombra roja Kieran Culkin y Jazz Charton revelaron que esperan su tercer hijo Cuando el ganador del Oscar puso una mano sobre el bulto de su esposa.

«Waiting for Godot» debutó originalmente en 1953 en francés, con una producción posterior en inglés que se inaugurará en 1955 en Londres. En la última producción, Reeves interpreta a Estragon con Winter Playing Vladimir.

“Esperar Godot es producido por la Compañía Jamie Lloyd, ATG Productions, Bad Robot Live y Gavin Kalin Productions.