Keanu Reeves dice que su manager le dijo que cambiara su nombre a ‘Chuck Spadina’

Keanu Reeves reveló en el podcast “New Heights” que su manager se mostró inflexible en cambiar el nombre del actor cuando llegó por primera vez a Hollywood cuando era un adolescente.

“Me pagaron cuando tenía 16 años, así que era actor profesional alrededor de los 16, 17. [years old]», dijo Reeves. «Estaba en Toronto, Canadá, y luego conseguí un gerente que vivía en Los Ángeles…. A los 20 años viajé en mi coche a Los Ángeles. Salí de mi auto y mi manager me dijo: ‘Queremos cambiar tu nombre’. Eso es como una bienvenida a Hollywood. [moment]. Recuerdo que estaba caminando por la playa y pensé: ‘¿Mi nombre? ¿Qué pasa si cambio mi nombre? ¿Qué?»

La petición de su manager envió a Reeves a una espiral existencial. Luego, Reeves comenzó a pensar en cómo podría cambiar su nombre si quisiera ser un artista de Hollywood.

“Mi segundo nombre es Charles, así que pensé: ‘¿Chuck?’ Y crecí en una calle llamada Spadina, [therefore] Chuck Spadina», dijo Reeves. «Y luego yo era algo Templeton. Entonces me convertí en KC Reeves. Me acreditaron como KC Reeves… Y luego no pude hacerlo. Entonces estaba en audiciones y decían: ‘KC Reeves’. Y ni siquiera respondería. Seis meses después, pensé: ‘No voy a hacer esto’. Ese es un momento de Hollywood”.

De hecho, Reeves fue acreditado como «KC Reeves» en una de sus primeras películas, una película hecha para televisión en 1986 para el Mundo Mágico de Disney. El actor le dijo a Jimmy Fallon en 2017 (vía EW) que el nombre de “Templeton” que se consideró para él era “Templeton Paige Taylor”. Afortunadamente, cuando Reeves comenzó a conseguir trabajos de mayor perfil en proyectos como «Dangerous Liaisons» y «Bill & Ted’s Excellent Adventure», se le acreditaba con su nombre real «Keanu Reeves».

Reeves está de vuelta en la campaña promocional de su nueva comedia, “buena fortuna.” Dirigida por Aziz Ansari y coprotagonizada por Seth Rogen y Keke Palmer, la película presenta a Reeves como un ángel guardián que pierde sus alas mientras intenta enseñarle a un humano que el dinero no resuelve los problemas. La comedia se estrena en cines el 17 de octubre en Lionsgate.

Los cambios de nombre son una práctica común en Hollywood. Leonardo DiCaprio reveló en su propio “Nuevas alturasEn una entrevista el mes pasado, un ex agente le dijo que abandonara «DiCaprio» cuando era actor joven porque sonaba «demasiado étnico».

«Finalmente conseguí un agente. Me dijeron: ‘Tu nombre es demasiado étnico'», recordó DiCaprio. «Le dije: ‘¿Qué quieres decir? ¿Es Leonardo DiCaprio?’ Ellos dicen: ‘No, demasiado étnico’. Nunca te contratarán. Tu nuevo nombre es Lenny Williams. Le dije: ‘¿Qué es Lenny?’ Yo tenía 12,13. Le dije: ‘¿Qué es Lenny Williams?’ ‘Tomamos tu segundo nombre y lo logramos. Ahora eres Lenny’”.

Mire la entrevista completa de Reeves en el podcast “New Heights” en el siguiente vídeo.