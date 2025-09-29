Keanu Reeves, Alex Winter Star en Broadway

Olvida el árbol.

Ese icónico árbol solitario de las direcciones del escenario en la obra maestra trágica de Samuel Beckett «Esperando a Godot«Está fuera del escenario en Jamie LloydEl renacimiento revertido. El director británico polarizador que ha colocado su sello conceptual en «La casa de una muñeca«»Bulevar al atardecer» y «Evita«Nuevamente desafía las normas en su última producción, enfrentando al maestro de la ambigüedad, el absurdo y el minimalismo, pero con resultados mixtos.

Aunque Lloyd suplanta el escenario sombrío y estéril de Beckett con algo más brillante, limpio y cósmico, pero menos cualquier video al estilo «Sunset Boulevard» florece esta angustia existencial de la obra en un mundo irracional sigue siendo tan poderoso como siempre, y quizás más atractivo para los nuevos audiencias debido al elenco.

Este avivamiento de Nueva York está impulsado por el poder de las estrellas de Keanu Reeves (de la serie de películas «The Matrix» y «John Wick»), que está haciendo un respetable Broadway Bow. Unirse a él en este proyecto sincero como los vagabundos sisifeanos de Beckett es el brote de Reeves, desde hace mucho tiempo, Alex WinterSu bro de tonta de las películas de «Bill & Ted de Bill & Ted’s Excelente Adventure» que viajaba en el tiempo que comenzó en 1989 (el año de la muerte de Beckett).

Este emparejamiento de regreso («¡Juntos de nuevo al fin!») Ha convertido los payasos Vaudevillian del dramaturgo en cómics de un tipo más genial. Si no son los tipos stoner, después de todo, son los dos 60 años, ahora son más como brotes de flujo con sus propios ritmos relajados, que rodean los patrones de voz y el vínculo genuino. Aunque los dos actores tienen una especie de facilidad más holgazana en las voleas sin sentido, este enfoque de baja temperatura con demasiada frecuencia pierde el humor, el horror y la resonancia emocional del trabajo.

Con el cabello y la barba desaliñados y un mentir atenuado del hombre que se despierta de un sueño indescriptible, Reeves aporta la tierna vulnerabilidad a su estrógeno (también conocido como Gogo). A veces, con los brazos apretados en un puchero completo o para protección, a veces en una posición fetal temerosa como si se protegiera de lo desconocido, es un niño perdido en el tiempo, el espacio y la memoria. Pero la sensación del poeta que Gogo una vez estuvo está ausente aquí, y Gogo debe ser un alma que vale la pena salvar.

Sin embargo, el vladimir no sintético de invierno (también conocido como didi) lo es. Él es claramente el conductor aquí mientras el dúo espera pacientemente e impacientemente que llegue el misterioso Godot. Didi considera que sus tareas son: mantener el curso, mantener la fe, impulsar a su amigo y aferrarse a la esperanza, a pesar de un ciclo desesperado de decepciones y aplazamientos.

La cara de Winter tiene la mirada desgastada de una persona cuyas luchas por la supervivencia en un mundo cruel y violento han afectado. Al final, su didi se cuelga de un hilo mientras se enfrenta con movimiento al vacío, dándose cuenta de que tomarlo un día a la vez es una cadena perpetua que apenas puede soportar y, sin embargo, lo hace.

Y sobre ese vacío: el camino rural de Beckett se reemplaza aquí con una estructura espiral gigante que abarca el escenario, diseñado por Soutra Gilmour. Es un entorno impresionante y brillante, tal vez es una tubería de marfil para el universo o tal vez el ojo de Dios o cualquiera que sea un proyecto. Aunque impactante a primera vista para el paisaje familiar de esta obra, también se siente temáticamente apropiado.

La iluminación sin escaso de Jon Clark ilumina desconcertantemente el mundo sombrío de Beckett, pero sin perder su sentido de temor, permitiendo tanto la luz como la oscuridad al final de este túnel infinito. Los actores también hacen un gran uso físico de la curvatura épica, deslizándose cómicamente, deslizándose y acunando a dormir, aunque la mayoría de las veces se tragan en el entorno que limita severamente el campo de juego.

En el mundo estático del dúo están Brandon J. Dirden como el pomposo intruso Pozzo y Michael Patrick Thornton como su esclava casi silenciosa y extrañamente enmascarada. Dirden aporta muchos colores al indulgente bombardeo de este sociópata egocéntrico, su brutalidad fascista disfrazada de cortesía hueca. Es repelente, pero Dirden lo hace, así que no podemos quitarnos los ojos de él.

Pero la puesta en escena incómoda de Lloyd aquí y las afectaciones cuestionables (incluida una audiencia aplauden) hace que la relación de Pozzo con afortunada y desconcertante. Los símbolos de maestro y esclavo de Beckett, el látigo, la cuerda, el sirviente pesado con equipaje, son imitados o cortados y al hacerlo pierden su verdadero horror.

Thornton usa una silla de ruedas, y aquí su suerte es guiada por su tormentador. Pero el estado de servidumbre del personaje está en gran medida oculto en el bloqueo torpe. Thornton, sin embargo, es magnífico en la épica diatriba «pensamiento» de Lucky, una aria de balbuceo con su propia lógica interna.

Zaynn Arora como Boy Messenger (Eric Williams en actuaciones alternativas) que ofrece la noticia del aplazamiento de Godot es adecuadamente frágil, temeroso e inquietante.

También se podría preguntar qué Beckett, cuya estricta supervisión de producciones era legendaria, haría de Reeves y el riff de guitarra de aire de invierno, haciéndose eco de la postura característica del dúo de su asociación cinematográfica. (Robin Williams también lanzó referencias de cultura pop a una producción de 1988 en el que fue emparejado con Steve Martin.) Ciertamente, a muchos en la audiencia les encanta. Los puristas no tanto, pero esta producción claramente no es para ellos.

Aún así, como dice un Didi resignado: «Lo esencial no cambia». Ya sea en etapas de la Europa de la posguerra, un salón en San Quentín, o en un zoom pandémico, los refugiados errantes de Beckett y su desesperado deben ser vistos mientras buscan significado, propósito y esperanza para seguir encontrando una nueva relevancia. En la distopía actual, esta obra de hoja perenne y la producción provocativa pueden valer la pena.