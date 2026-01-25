Keanu recuerda la partida de Lula Lahfah y revela que planearon unas vacaciones juntos

Jacarta – La partida de una joven celebridad Lula Lahfah dejando un profundo dolor, no sólo para la familia, sino también para los amigos más cercanos que han crecido juntos en el camino de la vida y la carrera. Uno de los que más sintió la pérdida fue Keanuun amigo que se sabía que era muy cercano al fallecido.

Después de la procesión fúnebre de Lula Lahfah en TPU Rawa Terate, Cakung, Yakarta Oriental, el sábado 24 de enero de 2026, Keanu compartió sus sentimientos a través de una emotiva carga en Instagram. En la carga, Keanu reveló que él y Lula en realidad tienen grandes planes que deberían hacerse realidad en un futuro cercano. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.

Keanu dijo que habían planeado unas vacaciones juntos a principios de febrero de 2026. El plan no era sólo un discurso, sino que había sido preparado cuidadosamente, desde los billetes de viaje hasta el alojamiento. Estas vacaciones también estarán llenas de creación de contenido con todo el equipo, algo que siempre ha sido parte de su unión.

En su larga declaración, Keanu escribió que no esperaba que su plan cuidadosamente preparado terminara convirtiéndose en un recuerdo.

«Lul, ¿olvidaste que ya compramos entradas? Queremos reunirnos para crear contenido anunciando nuestras vacaciones con todo el equipo en Chiangmek, lul… ya hay mucho contenido que hemos elegido en el grupo», escribió Keanu en su carga citada el domingo 25 de enero de 2026.

No sólo sobre las vacaciones, Keanu también reveló que había preparado una sorpresa para sus otros amigos. De hecho, todos los pequeños detalles se han diseñado juntos, incluido el tiempo, el lugar y el concepto de unión.

«La sala de libros kada kada dejó espacio para la sorpresa.

Sin embargo, cuando la comunicación se cortó repentinamente, Keanu y sus otros amigos comenzaron a sentir que algo era inusual. Hasta que finalmente tuvieron que aceptar la amarga realidad.

«Al principio queríamos secuestrarte, pero la gente decía que tu casa ‘ya no estaba’… No confiábamos en ti, mucho menos en Dara… ella pensó que le estábamos gastando una broma :(«, escribió Keanu, describiendo el momento más doloroso de la pérdida.