KDM visita BI-Ministerio del Interior para discutir los fondos almacenados en los bancos, aquí está la respuesta de Purbaya

Jacarta – Ministro de Finanzas, Antiguo Yudhi Sadewa, respondiendo al Gobernador de Java Occidental, Dedi Mulyadi alias KDM, que visitó el Ministerio del Interior (Ministerio del Interior) Y Banco Indonesia (BI) para discutir dana depósitos del gobierno local en bancos.

Lea también: Para erradicar la mafia que importa ropa usada, Purbaya dirige el mercado Senen para vender productos locales



Purbaya también invitó a KDM a buscar la verdad, desde los datos sobre el depósito de fondos del gobierno regional en los bancos hasta BI y el Ministerio del Interior.

«Que se reúnan», dijo Purbaya en el Ministerio de Finanzas, Yakarta, el miércoles 22 de octubre de 2025.

Lea también: Sorprendente declaración viral del hijo del Ministro de Finanzas Purbaya, Yudo Sadewa, sobre los estudiantes





Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa Foto : [Mohammad Yudha Prasetya]

En cuanto a si existe la posibilidad de que también se reúna con KDM, Purbaya afirmó que no tiene agenda sobre este asunto.

Lea también: Viral, el hijo del ministro de Finanzas de Purbaya insinúa que los estudiantes manifestantes reciben dinero: ¡se convertirán en sospechosos de corrupción!



«No hay (planes de reunirse con KDM)», dijo.

Se sabe que esta dinámica está relacionada con las medidas de Purbaya para resaltar la lenta realización del gasto APBD hasta el tercer trimestre de 2025. Donde, se sabe que los fondos totales del gobierno regional depositados en los bancos alcanzaron IDR 234 billón.

Aparte de eso, hay 15 gobiernos regionales que tienen los mayores ahorros de fondos regionales en banca. De los 15 gobiernos regionales, se sabe que el Gobierno Provincial de Java Occidental ocupa el quinto lugar con fondos liquidados de 4,1 billones de IDR, mientras que la provincia de Yakarta ocupa el primer lugar con 14,6 billones de IDR.

Anteriormente, Purbaya también respondió al desafío de KDM, que le pedía que hablara abiertamente sobre los datos.

Sin embargo, Purbaya dijo que obtuvo los datos del gobierno regional depositados en el banco del Banco de Indonesia (BI). También aconsejó a KDM que lo comprobara directamente con el banco central.