KDM desafió a abrir datos sobre fondos del gobierno regional en los bancos, Purbaya: compruébelo usted mismo

Jacarta – Ministro de Finanzas, Antiguo Yudhi Sadewa, respondiendo al desafío del Gobernador de Java Occidental, Dedi Mulyadipara abrir los datos de la pregunta dana Gobierno Regional también conocido como Gobierno Local que se suele decir mucho se asienta en banca.

Purbaya enfatizó que los datos que reveló provienen del Banco de Indonesia (BI) y pidió a Dedi que los verificara él mismo con el banco central.

«Si quiere comprobarlo, compruébelo usted mismo. Esos son datos del sistema de monitoreo de BI que los bancos informan cada pocas semanas, esos son los datos», dijo Purbaya en la oficina del Ministerio de Finanzas, Yakarta, el martes 21 de octubre de 2025.



Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa

Explicó que los datos del BI contienen una lista de gobiernos regionales que tienen depósitos en bancos, incluso hasta el tipo de depósitos. «Hay una bandera allí, hay una marca de verificación, ¿a quién pertenece esto, a quién pertenece? El gobierno local tiene qué tipo de depósitos, depósitos a la vista, etc.», dijo.

Por lo tanto, Purbaya también pidió al Gobernador de Java Occidental que verificara él mismo la validez de los datos con BI, y no había necesidad de ordenarle que revelara los datos a los que se refería. «No soy un empleado del Gobierno Regional de Java Occidental. Así que Sr. Dedi, no me pida que trabaje», dijo Purbaya.

De hecho, confirmó que los datos sobre fondos liquidados que presentó eran similares a los datos del Ministro del Interior, Tito Karnavian. Además, Purbaya también dijo que Dedi Mulyadi ciertamente no conoce todos los datos bancarios.

«Así que parece que mis datos son los mismos que los del señor Tito. Los números son similares. ¿El señor Dedi conoce (los datos) de todos los bancos? Sólo conoce Java Occidental, ¿verdad? Nunca he descrito los datos de Java Occidental, ¿verdad?», dijo.

Se sabe que los datos sobre los fondos de los gobiernos regionales depositados en los bancos, que Purbaya menciona a menudo, se dan en el contexto en que el Ministro de Hacienda destaca la lenta realización del gasto del APBD hasta el tercer trimestre de 2025.

De hecho, Purbaya también reveló los 15 gobiernos regionales con los mayores ahorros de fondos regionales depositados en bancos, con un total de 233 billones de rupias.

De los 15 gobiernos regionales con los mayores fondos depositados, el Gobierno Provincial de Java Occidental ocupa el quinto lugar con un total de 4,1 billones de rupias. Mientras tanto, en primer lugar está la provincia de Yakarta, con un total de fondos liquidados que alcanzan los 14,6 billones de rupias.