KCRW recorta el 10% del personal; Salida de los DJ Jason Kramer, Jeremy Sole y José Galván

Ante nuevos recortes presupuestarios tras la eliminación por parte de la administración Trump de los fondos federales para los medios públicos, un medio de radio público local kcrw ha recortado un 10% adicional de su personal. En los cortes se incluyeron varios de los DJ de música más conocidos de la estación, incluido Jason Kramer, Jeremy Solé y José Galván. También como parte de los cambios, la serie de entrevistas de larga duración del presentador Elvis Mitchell, “The Treatment”, ahora se transmitirá dentro de “Weekend Edition”.

La presidenta de KCRW, Jennifer Ferro, reveló algunos de los cambios en una carta enviada a los suscriptores y seguidores de la estación el viernes.

«Como tantas otras organizaciones de medios públicos, KCRW está reestructurando partes de la organización en respuesta a nuestra nueva realidad presupuestaria», escribió Ferro en el memorando. «El resultado de esta reestructuración es una reducción del 10% en nuestro personal. Estas decisiones se tomaron después de una cuidadosa consideración de cómo posicionarnos mejor frente al doble desafío de la necesidad de adaptarnos a la forma en que la gente consume los medios hoy en día, así como la pérdida de dólares federales».

Ferro añadió: «Si bien este momento es desafiante, creemos que estos cambios son necesarios para garantizar que KCRW esté posicionada a largo plazo».

En la carta del viernes, Ferro señaló que «también notarán algunos cambios en la programación. Busque un nuevo horario de música al aire en las próximas semanas con nuevos DJ y una nueva alineación». No nombró a los DJ salientes por su nombre, pero Kramer, Sole y Galván confirmaron sus salidas en las redes sociales.

«Después de 27 años, lamentablemente me han despedido de KCRW. Junto con otros de los mejores DJ del mundo», escribió Kramer. “La emisora ​​siempre tendrá un lugar en mi corazón, y cada artista que interprete seguirá ahí de otra manera”.

Escribió Galván: «Durante los últimos 14 años, he aportado mi gusto musical y mi perspectiva única a KCRW. Durante los primeros seis, creé y seleccioné una función llamada ‘Pan Caliente’ en el blog de música, y durante los últimos 8,5 años tuve la suerte de ser presentador en el aire. Crecer en Los Ángeles, fue un sueño intentar ser parte de los DJ de élite de KCRW. Lamentablemente, a partir de esta mañana, ya no estoy viviendo ese sueño. Me despidieron, junto con otros elementos básicos de la estación”.

En cuanto a Sole, escribió: «Con gran pesar digo esto, pero durante los últimos 18 años y medio me he sentido muy honrado y agradecido de compartir tiempo y música con ustedes cada semana en KCRW. Desafortunadamente, ese tiempo ha llegado a su fin, a partir de hoy. Ha sido el mayor honor de mi vida (¡hasta ahora!) darles una serenata y, con suerte, brindarles algo parecido a una profundidad conmovedora y algo de aprecio por la música de todas las culturas del planeta. He tuvo el honor Al sentarme en la misma silla que algunos de los locutores de radio y DJ más dedicados y talentosos, he podido presentar talentos nuevos y geniales como Hiatus Kaiyote, Black Pumas, Michael Kiwanuka y tantos otros con sus primeras reproducciones de radio en la radio nacional. Gracias a Anne Litt por creer en mí, traerme y capacitarme. Por suerte para mí, tengo otros grandes proyectos en proceso que no puedo esperar para compartir, pero en lo que respecta a la música futura. programación, contáctame si sabes adónde debo ir a continuación. Hacia adelante y hacia arriba, hermanos y hermanas. Ha sido un honor servirles los platos que importan y los porros que ungen”.

La estación NPR, propiedad de Santa Monica College, ha pasado por varias rondas de recortes en los últimos años; El año pasado, KCRW ofreció paquetes de compra voluntaria mientras enfrentaba un déficit presupuestario de 3 millones de dólares. Como resultado, el copresentador de “Morning Becomes Eclectic”, Anthony Valadez, y la presentadora de “All Things Considered”, Janaya Williams, abandonaron la estación y el programa “Greater LA” fue cancelado.

En 2020, KCRW recortar el 20% de su personalo alrededor de 24 personas, a raíz de la pandemia de COVID-19, que también provocó un déficit presupuestario.

Aquí está la carta de Ferro:

Le escribo con una actualización sobre KCRW.

Como tantas otras organizaciones de medios públicos, KCRW está reestructurando partes de la organización en respuesta a nuestra nueva realidad presupuestaria. El resultado de esta reestructuración es una reducción del 10% de nuestra plantilla.

Estas decisiones se tomaron después de una cuidadosa consideración de cuál es la mejor manera de posicionarnos frente al doble desafío de la necesidad de adaptarnos a la forma en que la gente consume los medios hoy en día, así como a la pérdida de dólares federales.

También notarás algunos cambios de programación. Busque un nuevo programa de música al aire en las próximas semanas con nuevos DJ y una nueva programación. Ahora podrás escuchar The Treatment dentro de la edición de fin de semana del sábado, donde Elvis apareció semanalmente en décadas pasadas.

Si bien este momento es desafiante, creemos que estos cambios son necesarios para garantizar que KCRW esté posicionada para el largo plazo.

Pase lo que pase, nos mantendremos fieles a la esencia de KCRW: desempeñar un papel vital en el fortalecimiento de la comunidad, la conexión y ser valientes e inspiradores a la luz de los problemas que todos enfrentamos en el sur de California. KCRW sigue siendo fuerte con más miembros que nunca y un crecimiento sostenido de la audiencia. Acabamos de lanzar nuestra nueva aplicación con nuevas transmisiones como Dance24 y Vintage24, y estamos muy orgullosos de nuevos programas como ‘The Sam Sanders Show’ y ‘Question Everything’, nuestro podcast sobre periodismo de Brian Reed, el creador de ‘S Town.‘

Mi más profundo agradecimiento es para usted por defender a KCRW cuando se lo pedimos, por asistir a nuestros eventos en vivo, nuestra programación al aire y conectarse con nosotros a través de nuestros boletines y redes sociales. Estamos aquí para servir y tomamos en serio nuestra responsabilidad de mantener a KCRW lo más fuerte posible para hoy y el futuro.

Jennifer Ferro

Presidente de la KCRW