KCRW incorpora a Luxxury, John Tejada y Peanut Butter Wolf después de recortar personal

Una semana después kcrw Tras eliminar a los DJ de larga trayectoria Jason Kramer, Jeremy Sole, José Galvan, Travis Holcombe y Valida en una medida de reducción de costos, la estación ha anunciado shows de tres nuevos presentadores.

Unirse a la estación son lujo, Juan Tejada y Lobo de mantequilla de maníque se estrenarán el fin de semana del 31 de octubre. «No sólo son DJ increíbles; son artistas con sus propios mundos y comunidades creativas, y están trayendo esa energía directamente a KCRW», dijo el director musical de KCRW, Alejandro Cohen, en un correo electrónico a los oyentes.

El cambio se produce como dijo KCRW la semana pasada. recortaría el 10% de su plantilla y ajustar su calendario a la luz de la eliminación de la financiación de la radiodifusión pública por parte de la administración Trump, lo que ha afectado a todas las estaciones de radio y televisión públicas, como KCRW.

Luxxury, cuyo nombre real es Blake Robin, presenta el popular podcast “One Song” con Diallo Riddle. (También es conocido por susurrar «INTERPOLATION» en TikTok). El artista, productor y DJ es «conocido por combinar la composición clásica con la producción moderna», señaló KCRW. Su programa se transmitirá el viernes por la noche más centrado en el rock, que también incluye un espectáculo continuo del legendario rockero Henry Rollins.

Tejada es descrito como «un DJ, productor y compositor respetado a nivel mundial» que «aporta décadas de influencia en el techno y la música electrónica. Su estilo refinado une lo experimental y lo familiar, conectando la innovación underground con sonidos que conmueven a los oyentes». Su programa se transmitirá los sábados, junto con “Metropolis” de DJ Silva y Jason Bentley, ya que esa noche se centra en la música dance.

Peanut Butter Wolf, cuyo nombre real es Chris Manak, es el fundador de Stones Throw Records. Su programa se transmitirá los domingos por la noche y se centrará en soul, R&B, hip-hop y jazz. El programa dominical de Manak se transmitirá junto con uno de LeRoy Downs.

Holcombe había presentado el programa nocturno «Freaks Only»; Con su salida, la estación dijo que las noches de lunes a jueves incluirán retransmisiones de algunos de los programas de fin de semana mencionados anteriormente.

La presidenta de KCRW, Jennifer Ferro, había insinuado un cambio en otro correo electrónico enviado a los oyentes la semana pasada: «Estas decisiones se tomaron después de una cuidadosa consideración de cómo posicionarnos mejor frente al doble desafío de la necesidad de adaptarnos a la forma en que la gente consume los medios hoy en día, así como la pérdida de dólares federales. También notarán algunos cambios en la programación», dijo. «Busque un nuevo programa de música al aire en las próximas semanas con nuevos DJ y una nueva programación».

Aquí está el correo electrónico de Cohen a los oyentes:

KCRW siempre se ha centrado en la exploración, ese simple placer de tropezar con una canción o sonido que abre algo dentro de ti. Ese espíritu de curiosidad y conexión es lo que impulsa nuestro próximo capítulo.

Estamos evolucionando nuestra programación para reflejar el pulso de Los Ángeles, una ciudad que nunca deja de crear, experimentar e impulsar la cultura. Seguirás escuchando las voces que conoces y amas, como Novena Carmel, Jason Bentley y Henry Rollins, junto con nuevos programas de LUXXURY, John Tejada y Peanut Butter Wolf. No son sólo DJs increíbles; son artistas con sus propios mundos y comunidades creativos, y están trayendo esa energía directamente a KCRW.

Siempre damos espacio a nuevos sonidos, nuevas ideas y nuevas conexiones mientras nos mantenemos arraigados en lo que siempre ha hecho especial a KCRW: personas reales, historias reales y un profundo amor por la música.

Mientras hacemos estos cambios y les presentamos nuevas voces y gustos, queremos agradecer de todo corazón a los DJ que se van. Jason Kramer, Jeremy Sole, José Galván, Travis Holcombe y Valida han dedicado años a KCRW y a todos ustedes que escuchan.

Estamos muy agradecidos de estar con usted en este viaje.

