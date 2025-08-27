Kazajstán, Viva – FC Kairat Almaty Incede una nueva historia en el fútbol europeo después de asegurarse de calificar para la fase grupal Campeón de la liga 2025/26. El club Kazajstan eliminó al gigante escocés, céltico FC, a través de un tiroteo de penaltis 3–2 después de que las dos piernas terminaron sin un gol.

Este éxito convirtió a Kairat en el segundo club Kazajstan que pudo penetrar en la fase del grupo de la Liga de Campeones después de Astana en la temporada 2015/16. Sin embargo, lo que atrae más atención pública son los hechos geográficos: la sede de Kairat en Almaty se encuentra muy lejos del Centro Europeo de Fútbol, ​​aún más estrechamente a la frontera de China que en las grandes ciudades de Europa occidental.

El viaje más alejado en la Liga de Campeones

Para los mejores clubes europeos como Real Madrid, Barcelona, ​​Manchester City o Bayern Munich, viajar a Almaty será uno de los viajes más alejados que hayan realizado en la historia de la Liga de Campeones. La UEFA incluso señaló que Kairat es ahora el equipo geográfico de Europa que se clasificó para la fase grupal desde que se introdujo la competencia grupal -format.

En comparación, la distancia de Londres a Almaty alcanza más de 6,000 km, mucho más allá del viaje normal de los clubes europeos cuando visitó Estambul, Moscú o Tbilisi. Esta condición ciertamente agregará desafíos logísticos, fatiga de viaje, a la adaptación climática para los jugadores.

Celtic fue eliminado, Kairat estaba en el centro de atención

El propio Celtic debe tragar la píldora amarga después de no penetrar en la fase grupal. El gerente, Brendan Rodgers, calificó este fracaso como un «gran golpe» para su club. Mientras tanto, el héroe para Kairat es un joven portero Temirlan Anarbekov (21 años) que se desempeñó brillantemente al sostener tres penalizaciones celtas.

El éxito de Kairat califica para la Liga de Campeones también está en el centro de atención de los medios europeos. Muchos mencionan la presencia de este club de Asia Central presentará un nuevo color, así como una prueba de viaje extrema para clubes de élite.

Registros históricos para Kazajstán

Con el escape de Kairat, Kazajstán regresó a un representante en el escenario más grande del fútbol europeo después de casi una década. Para el público Almaty, esto no es solo un logro deportivo, sino también un símbolo del orgullo nacional.

Ahora, además de esperar quiénes son los oponentes de Kairat en la fase grupal, la atención también se centra en cómo los grandes clubes europeos eliminan largos viajes a Almaty, una ciudad más cercana a China que a la mayoría de las ciudades de Europa.