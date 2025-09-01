Kawasaki Z900 2026 listo para ser el objetivo nuevamente

Yakarta, Viva – Kawasaki Motor Indonesia continúa su avance en el segmento deporte de motor. Después de cosechar el éxito a través del programa de precios estratégicos el mes pasado, ahora es el turno del modelo modelo Kawasaki Z900, que se introdujo con una nueva apariencia, mientras se mantiene un atractivo de precios competitivo.

Leer también: 3 motos duros de Kawasaki que ahora se usan en operaciones militares estadounidenses



Según Michael C. Tanadhi, Jefe de Ventas y Promoción del Departamento Kawasaki Motor Indonesia, la respuesta del mercado al programa de precios anterior es muy positiva.

«Muchos consumidores vienen directamente al concesionario oficial incluso desde fuera de la ciudad para hacer un pedido. El entusiasmo es la razón por la que continuamos este programa mientras mantenemos el mismo precio», dijo en Yakarta, el lunes 1 de septiembre de 2025.

Leer también: Las 5 motos de gira más ruidosos, listas para acompañar un viaje de larga distancia



Kawasaki se aseguró de que el precio oficial del estándar Z900 permanezca Rp 225 millones, mientras que el Z900 SE tiene un precio de Rp 248.5 millones en la carretera en Yakarta. El precio se aplica a Pedir Batch 3 que se ha abierto en el Showroom Event II, 30 de agosto de 2025. Esta es al mismo tiempo la última oportunidad para los consumidores que desean obtener el Z900 con el mejor precio.

No solo el Z900, Kawasaki también prepara las promociones para otros modelos, desde la serie KLX, Ninja ZX-25R, hasta el Ninja 250. Este programa se conoce como una forma de agradecimiento a los fanáticos de Kawasaki que desean tener un deporte de motor con la mejor oferta.

Leer también: Lista de nuevas motos con precios de uso estable usado



La actualización más llamativa está presente en la variante estándar Z900. Kawasaki presenta el nuevo color de la chispa plana de grafeno de grafeno mate metálico / plana metálica negra.

La combinación de gris mate con elegantes acentos negros es cada vez más prominente gracias al toque del contraste del marco dorado, produciendo una apariencia moderna, premium y agresiva. El color solo está disponible para los consumidores que realizan un pedido anticipado en el lote 3, agregando así un valor exclusivo.

Mientras tanto, la variante Z900 SE todavía mantiene los gráficos del modelo del año 2025 con características premium, como suspensión ajustable, pinzas de freno Brembo y los detalles de los componentes de la clase alta que lo hacen diferente de la versión estándar.

Aunque parece más fresco, la característica del diseño sobrenado Z todavía se mantiene. Los faros bajos con impresiones feroces, líneas de cuerpo afiladas y popa delgada se convierten en una fuerte identidad que se sigue manteniendo.

Combinado con un motor en línea de 948 cc de cuatro cilindros, el Z900 todavía ofrece un rendimiento potente que ha sido su principal atracción.

Con una combinación de precios competitivos, nuevos colores exclusivos y reputación de rendimiento calificada, Kawasaki es optimista de que el Z900 2026 volverá a convertirse en una de las motocicletas deportivas desnudas más populares de Indonesia.