Kawasaki actualiza el W175, ahora aún más atractivo y más sofisticado

Yakarta, VIVA – Segmento motor Lo retro en Indonesia es cada vez más popular y kawasaki No quiero perderme la oportunidad de llenar ese nicho de mercado. PT Kawasaki Motor Indonesia presentó oficialmente la W175 ABS y la W175 Street, dos motocicletas de estilo clásico que son las sucesoras de la larga tradición de la familia «W».

En apariencia, ambos son deliberadamente simples, limpios y proporcionales, pero aun así se sienten premium porque los detalles se tomaron en serio. Para los consumidores que quieren lucir diferentes sin verse excesivos, el W175 es una opción atractiva porque su sensación retro se siente natural, no solo un accesorio.

La propia familia W tiene una larga historia. Desde la era W1 en 1966, esta serie ha sido conocida como un símbolo de las motos de estilo británico con un carácter elegante y fuerte. Esa filosofía se ha transmitido ahora al W175 como una versión más compacta y ligera, pero que aún transmite una sensación de «herencia».

La diferencia es que esta última generación es mucho más moderna porque la tecnología integrada ya no está desactualizada.

En términos de diseño, el W175 ABS y el W175 Street aún mantienen un fuerte lenguaje clásico. La forma redondeada del tanque con un emblema «W» tridimensional, los faros delanteros redondos con un toque de cromo y una carrocería con líneas mínimas y extremas hacen que la apariencia parezca atemporal.

El panel de instrumentos también es interesante, porque todavía mantiene un aire de la vieja escuela pero ha combinado elementos semidigitales para que la información siga siendo fácil de leer.

Las características de los dos modelos se distinguen por las patas. El W175 ABS tiene un aspecto más retro con llantas de radios de 17 pulgadas, mientras que el W175 STREET se siente un poco moderno porque utiliza llantas de fundición de 17 pulgadas y neumáticos sin cámara, adecuados para el uso diario en la ciudad.

En cuanto a las prestaciones, ambos utilizan un motor monocilíndrico de 177 cc refrigerado por aire que tiene un par suave característico a revoluciones bajas y medias. La transmisión de 5 velocidades y la inyección de combustible hacen que esta motocicleta sea más suave, más eficiente y más fácil de conducir, tanto para desplazamientos diarios como para paseos informales de fin de semana.

El manejo también resulta cómodo gracias al estable bastidor semidoble. La suspensión delantera telescópica con protectores de horquilla y amortiguadores traseros dobles evitan los golpes.

La posición del asiento es relajada, el asiento es grueso y la ergonomía es natural, por lo que sigue siendo cómodo incluso cuando se utiliza en largas distancias. El sistema de frenado también es más seguro porque está equipado con frenos de disco delanteros con ABS.