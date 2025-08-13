Yakarta, Viva – Consejo Representante Regional de la República de Indonesia (DPD Ri) enfatizó su compromiso de supervisar la implementación Eso es lo que citas Presidente Prabowo Subianto, especialmente en términos de equidad desarrollo economía y fortalecer la seguridad alimentaria a través de la aceleración del desarrollo infraestructura En la región especial de Yogyakarta (bricolaje) y el sur de Java (Jasela).

El vicepresidente del DPD RI GKR HEMAS enfatizó que el desarrollo de la infraestructura es un requisito importante para aumentar el potencial de la región sur de Java que se ha quedado atrás en el aspecto de la conectividad y la distribución de productos agrícolas.

«The DPD RI as a regional representation is obliged to ensure that development in the southern region, especially DIY and Southern Central Java, received serious attention to support President Prabowo’s vision in realizing food security and economic equity,» said GKR Hemas in the infrastructure development coordination meeting with the Minister of Infrastructure and Development of Agus Harimurti Harimurti (AHY) in the Parliament Complex, Yakarta, agosto de 1325.

Miembro del Consejo Representativo Regional (DPD), GKR HEMAS. Foto : Entre fotos/hendra nurdiyansyah

GKR HEMAS agregó que la construcción de carreteras de peaje y trenes que conectan la región sur con la región norte es muy importante para abrir el acceso logístico a la agricultura, la pesca y las MIPYME.

«La conectividad es crucial. Los productos agrícolas abundantes en el sur deben poder comercializarse rápidamente, y eso solo se puede hacer si la infraestructura es compatible», dijo.

GKR HEMAS también enfatizó que las expectativas de los gobiernos locales en la parte sur de Java necesitan el acceso más amplio posible, especialmente en el sector de infraestructura, de modo que la economía costera de Java del sur puede competir competitivamente con otras regiones.

En el foro al que asistieron los jefes regionales de DIY y el centro sur de Java, GKR HEMAS destacó que ASTA CITA señala 2 y sexto a saber, la seguridad alimentaria y la equidad económica, lo que es necesario en políticas concretas que toquen directamente las necesidades de la región.

«Nos damos cuenta de que el DPD RI tiene un espacio estratégico para participar en el desarrollo de un plan de desarrollo nacional y a largo plazo nacional y a largo plazo, de modo que las aspiraciones de la región estén realmente acomodadas», agregó.

Además, GKR HEMAS enfatizó que el DPD RI alentó al modelo de desarrollo colaborativo basado en regional con una conferencia especial o un enfoque de Musrenbang, que involucra ministerios, gobiernos locales, académicos y actores comerciales. Esto se considera más efectivo para identificar las necesidades específicas de infraestructura que respalda el sector productivo en la región sur de Java.

«Queremos un modelo sistemático, enfocado y respaldado por datos y aspiraciones de la comunidad. Esto es parte de la responsabilidad constitucional del DPD RI de construir asociaciones efectivas con el Ministerio Técnico, incluido el Ministerio de Lawyrine», dijo.

También dijo que el DPD RI proporcionó activamente consideraciones de presupuesto y aportes de políticas basados en las necesidades reales regionales.

En esta ocasión, GKR HEMAS invitó a todos los interesados a construir fuertes compromisos para acelerar el desarrollo basado en el potencial local.

«Si somos capaces de mantener una buena comunicación y colaboración, entonces la región sur ya no es un área desfavorecida, pero se convierte en un pilar importante de la seguridad alimentaria nacional», concluyó.

Mientras tanto, el ministro coordinador de infraestructura y desarrollo de Agus Harimurti Yudhoyono (Ahy) que asistió a la reunión de coordinación dijo que el gobierno central estaba muy abierto a la iniciativa regional y al apoyo del DPD RI para supervisar el desarrollo de la infraestructura prioritaria.

«La clave para el éxito del desarrollo es la sinergia entre la visión nacional del presidente Prabowo y la agenda regional. La conectividad de la región del sur es una preocupación importante porque implica el acceso a la distribución de productos agrícolas y pesqueros que respaldan la autoesuficiencia alimentaria», explicó Ahy.

Ahy agregó que el desarrollo de infraestructura no solo se basa en el presupuesto estatal, sino que requiere participación privada y innovación de financiamiento.

«Hemos inventario muchos proyectos estratégicos en las regiones de bricolaje y Jasela. El gobierno central junto con el DPD RI y el gobierno regional continuarán fomentando proyectos de conectividad como carreteras, puertos y reactivación de vías ferroviarias para fortalecer la economía de la región sur de Java», dijo.

Como un paso concreto en el gobierno central, explicó Ahy, el gobierno central estableció una red de riego como una prioridad para el desarrollo en el bricolaje y Java central a través de la instrucción presidencial número 2 de 2025 con una asignación presupuestaria de Rp 205 mil millones para fomentar la autosuficiencia alimentaria y la seguridad alimentaria nacional.

Se cree que este paso es capaz de mover el sector económico real, aumentar la competitividad de la región y acelerar el crecimiento económico, que es la visión principal del presidente Prabowo para llevar a Indonesia a convertirse en un país de altos ingresos.

El bricolaje cuyo crecimiento alcanza el 5,49 por ciento (el más alto en Java -Red) y Java central en un 5,24 por ciento tiene un gran potencial en los sectores de construcción, agricultura, forestal, pesca y turismo. Este potencial requiere un soporte de infraestructura adecuado para optimizar su contribución a la economía regional.

«Con el pleno apoyo del DPD RI, los gobiernos regionales y el sector privado, somos optimistas de que la región sur de Java se convertirá en un centro de nuevo crecimiento económico que no solo apoya la autosuficiencia alimentaria, sino que también expande la equidad económica según lo obligado en el presidente de Asta Cita Prabowo», concluyó.