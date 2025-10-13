Katy Perry y el ex primer ministro canadiense Justin Trudeau fueron sorprendidos besándose en un crucero, ¡muy íntimo!

California, VIVA – Cantante Katy Perry Skiduk está en conjunto con el ex Primer Ministro canadiense, Justin Trudeauen un crucero. Luego, los dos recibieron la atención de muchas personas en las redes sociales que les preguntaron cuál era su relación.

En la foto revelada por primera vez por el Daily Mail, se ve a Justin Trudeau y Katy Perry besándose en lo alto de un yate. Se abrazaron y besaron, mostrando un contacto físico muy intenso. ¡Vamos, desplázate más!

Se sabe que el barco de 24 metros de largo pertenece a Katy Perry, Caravelle, quien fue liberada en la playa de Santa Bárbara, California.

Los usuarios de las redes sociales cuestionaron si Trudeau había abandonado Canadá como dejó a su familia y ahora pasa la mayor parte de su tiempo en Estados Unidos, considerando que, según se informa, ha estado saliendo con Katy Perry durante meses.

«¿Qué clase de hombre es @JustinTrudeau? Ni siquiera es sincero con su esposa e hijos. Al dejar el país en estado de ruina. Desvergonzado», escribió un internauta, según informó el Times of India, el lunes 13 de octubre de 2025.

«Justin Trudeau y Katy Perry. Uno se hace pasar por Astronot. El otro se hace pasar por Primer Ministro», escribió el otro, insistiendo en el Tur exterior de Katy Perry en Blue Origin.

«A todos los que votaron por los liberales, ¿cómo se sienten ahora? A él no le importa Canadá», comentaron los internautas sobre Justn Trudeau.

Como se sabe, Justin Trudeau renunció a principios de este año y desde entonces ha estado alejado de la política. En 2023, Trudeau se separó de su esposa, Sophie, poniendo fin a su matrimonio de 18 años. Tienen dos hijos, Xavier, de 18 años, y Hadrien, de 11, así como una hija, Ella-Grace, de 16 años.

Mientras tanto, Katy Perry tiene una hija de cinco años, Daisy Dove Bloom, con la estrella de Piratas del Caribe, Orlando Bloom. Estuvo casada con el comediante Russell Brand del 2010 al 2012.

Respecto a la fotografía, el Daily Mail informó que las fotografías que publicaron en exclusiva fueron tomadas por un pasajero en un barco turístico que pasaba en septiembre cuando Katy Perry disfrutaba de un breve descanso de su gira mundial Lifetimes.