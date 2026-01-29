Katt Williams regresa a Netflix con su cuarto especial de comedia para el transmisor, que se estrenará el 10 de febrero.

Titulada «El último informe», la hora verá a Williams ofrecer sus audaces opiniones sobre las conspiraciones, las celebridades y el mundo en general, según Netflix. Sigue al especial de Williams de 2024, “Woke Foke”, así como a “World War III” de 2022 y “Great America” de 2018.

En el tráiler de “The Last Report”, Williams bromea sobre vivir en una granja y dice que “compró todos los animales que estaban deliciosos”, como vacas, cerdos y gallinas. «Todo lo que hacía chisporrotear, lo compré».

Dice que es dueño de la granja desde hace cuatro años y que todavía no ha matado ni un solo animal. «¿Se supone que debo comer esto?» se lamenta con su característica voz aguda. «¡Estos mis amigos, perra!»

“The Last Report” está dirigida por Troy Miller, quien es productor ejecutivo junto a Michelle Nguyen para Dakota Pictures, además de Williams, William Lee y Brian Alden.

Williams representará en la bienal del streamer Netflix es un festival de bromasque se llevará a cabo en Los Ángeles del 4 al 10 de mayo, con una presentación en el Intuit Dome. El festival contará con más de 350 eventos en vivo, incluida una competencia de comedia presentada por Kevin Hart, una discusión sobre los mejores episodios de “Seinfeld” con Jerry Seinfeld y Larry David, John Mulaney en el Hollywood Bowl, Seth Rogen en el Greek Theatre, un evento de comedia presentado por Lizzo, un tributo a Pee-wee Herman, una noche de comedia de los Dodgers, Nate Bargatze en el Intuit Dome, una reunión de Flight of the Conchords y mucho más.