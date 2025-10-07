Katja Herbers, Alan Ruck Unirse al piloto de drama de FX ‘desheredado’

Katya Herber, Alan Ruck, Marcha de EddiaKarl Glusman y Jonathan Higginbotham están listos para aparecer en el FX piloto de drama «desheredado» Variedad ha aprendido.

El grupo se une previamente a los protagonistas Victoria Pedretti y Kiera Allen en el piloto, que proviene de Peter Gould y fue Originalmente anunciado en junio. El logline oficial establece: «Una herencia inesperada empuja a un par de hermanas desgarradas a un mundo de riqueza generacional y delitos horarios desde hace mucho tiempo».

Gould dirigirá y producirá el piloto ejecutivo además de escribir. Rian Johnson, Ram Bergman y Nena Rodrigue de T-Street también Ejecutive Produce. FX Productions es el estudio.

El papel marca un regreso a FX para Herbers, como apareció anteriormente en el exitoso drama espía de la red «The Americans». Herbers previamente protagonizó la serie Drama CBS/Paramount+ «Evil», que concluyó después de cuatro temporadas en 2024. Sus otros créditos de televisión recientes incluyen «Sra. Davis» en Peacock y «Westworld», «Divorce» y «The Leftovers» en HBO.

Ruck interpretó a Connor Roy en el drama de HBO aclamado por la crítica «Sucession» durante su carrera de cuatro temporadas en el cableador premium. Recibió una nominación de Globo de Oro y Emmy por su trabajo en el programa. Ruck también es conocido por protagonizar la exitosa comedia de situación «Spin City», así como por películas como «Ferris Bueller’s Day Off», «Speed», «Twister» y «Star Trek Generations».

El papel de televisión estadounidense más conocido de Marsan ha sido su tiempo en la popular serie Showtime «Ray Donovan», en la que interpretó al hermano mayor del personaje titular. Los créditos recientes incluyen «King & Conquer», «El bombardeo de Pan Am 103», «Hearstopper» y «Supacell». Marsan también ha protagonizado películas como «Vera Drake», «Happy-Go-Lucky» y «The World’s End».

Glusman protagonizó anteriormente la serie limitada de Alex Garland «Devs». Es mejor conocido por su trabajo en el cine, protagonizado por características como «Animales nocturnos» y «Eenie Meanie», mientras que también aparecerá junto a Glenn Powell en «The Running Man».

Higginbotham protagonizó recientemente la temporada 2 de «Supervivencia de lo más grueso» en Netflix, mientras que también ha estado en espectáculos como «The Walking Dead: Dead City», «Shining Vale» y «The Blacklist». Hizo su debut en Broadway en el «juego de esclavos» de Jeremy O. Harris en el papel de Phillip.

Herbers es representado por UTA, la asociación de artistas y sin título. Ruck es representado por IAG, Teitelbaum Artists Group y Goodman Genow. Marsan es representado por Uta, Markham, Froggatt e Irwin y Jackoway Austen Tyerman. Glusman es representado por Paradigm, Ilene Feldman Management y Ziffren Brittenham. Higginbotham se representa por contenido anónimo y Gersh.