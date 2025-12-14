Katib Aam, Reposición, Conferencia Nacional y Congreso

Jacarta – Junta Ejecutiva de Nahdlatul Ulama (PBNU) celebró una reunión conjunta de funcionarios de Syuriah y Tanfidziyah en la oficina de PBNU, en el centro de Yakarta, que resultó en una serie de decisiones importantes con respecto a la consolidación organizacional y la futura agenda estratégica de NU.

Lea también: ¡Gus Yahya no tiene ningún problema con que se acelere el Congreso de PBNU, siempre y cuando cumpla con los requisitos!



El vicepresidente general de PBNU, Mohammad Mukri, transmitió cuatro puntos principales de los resultados de la reunión conjunta celebrada el sábado (13/12/2025) por la tarde de la siguiente manera:

1. Determinación del Jefe de Gabinete de PBNU

La reunión conjunta acordó un reposicionamiento del puesto de Jefe de Gabinete de PBNU. En esta decisión, el Prof. Dr. H. Muhammad Nuh fue nombrado oficialmente Katib Aam PBNU.

Lea también: Gus Yahya admite que hay muchos problemas en PBNU e invita a resolverlos mediante un congreso



«Entre los resultados que se acordaron se encuentra el reposicionamiento de Katib Aam. Así que desde hoy PBNU Katib Aam se determinó en una reunión conjunta, hoy PBNU Katib Aam es el profesor doctor Haji Muhammad Nuh», dijo Mukri.



Presidente interino de PBNU Zulfa Mustofa y Rais Syuriyah PBNU, Mohammad Nuh

Lea también: El Congreso Extraordinario se considera la respuesta para superar el conflicto en PBNU



2. Reposición de la gestión de PBNU

Además de Katib Aam, la reunión también aprobó el reposicionamiento de otros puestos en la estructura de gestión de PBNU. Sin embargo, las discusiones técnicas sobre estos cambios serán seguidas por un equipo especial.

«Luego habrá otros reposicionamientos, pero luego serán entregados al equipo, donde el equipo está presidido directamente por Rais Aam y también el presidente interino de PBNU», dijo.

3. Formación del Comité de la Conferencia Nacional y Harlah 1 Siglo AD NU

La reunión conjunta también decidió la formación del comité organizador de la Conferencia Nacional (Munas), así como la conmemoración del cumpleaños del primer siglo d.C. de Nahdlatul Ulama (Harlah) como parte de la gran agenda de la organización.

4. Preparación para el Congreso NU

Mukri explicó que la próxima Conferencia Nacional se centrará en la preparación para la implementación del Congreso NU. La discusión incluye los preparativos iniciales, incluida la hora y el lugar del evento, aunque no se ha determinado en detalle.

«Antes nos centrábamos en preparar el próximo Congreso. El lugar y la hora exactos aún no están determinados», dijo.

A la reunión conjunta asistieron Rais Aam PBNU, el diputado Rais Aam Buya KH Afifuddin Muhajir, así como el presidente general interino de PBNU como resultado de la reunión plenaria de Yakarta, KH Zulfa Mustofa. (Fuente ANTARA)