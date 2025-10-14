Kathy Hilton QVC Show, consejos para anfitriones, guías de regalos

QVC está coronando oficialmente Kathy Hilton es el año 2025 “Señora Claus”, un apodo que parece casi predestinado.

Mucho antes de su asociación con QVCHilton cultivó una reputación como la anfitriona por excelencia de Hollywood, famosa por sus extravagantes fiestas navideñas en Bel-Air que atraen a una mezcla de miembros de la alta sociedad de la vieja guardia, estrellas de reality shows y familiares atrevidos por igual. Su casa, que a menudo aparece en revistas y en “The Real Housewives of Beverly Hills”, es un estudio de la opulencia del viejo Hollywood: candelabros de cristal, bandejas de plata pulida y una decoración de temporada que rivaliza con el escaparate de una tienda departamental.

«Me gusta mucho lo vintage: todas mis habitaciones son diferentes y eclécticas», dice Hilton. Variedad. Este año, en lugar de celebrar las fiestas desde su casa, llevó las festividades al Hotel Beverly Hills, donde organizó una cena para celebrar la asociación.

La colaboración exclusiva presenta una línea de productos de lujo para regalar justo a tiempo para las fiestas. Como imagen de la campaña “All Is Bright” del minorista en línea, Hilton también presentará una temporada de eventos para comprar y colecciones seleccionadas, incluida una vela con Slatkin & Co., una línea de joyería con Anna Zuckerman y un conjunto de pijama PrintFresh de edición limitada que debutará el 2 de noviembre.

La asociación se extiende más allá de la pantalla con una ventana emergente de dos días de duración de Mrs. Claus’ Holiday House en el distrito Flatiron de Nueva York del 19 al 20 de noviembre, ofreciendo a los fanáticos la oportunidad de comprar artículos cuidadosamente seleccionados por Hilton, conocer a los anfitriones de QVC y participar en experiencias navideñas interactivas. El 4 de noviembre, Hilton también organizará su famosa fiesta anual de pijamas navideña en vivo desde su casa en Bel-Air, con invitados sorpresa y consejos festivos transmitidos a través de QVC y TikTok Shop.

Antes de las vacaciones, Variedad se sentó con Hilton para conocer sus mejores consejos sobre hospedaje y recomendaciones para obsequios:

El detalle de la fiesta que nunca pasa por alto: un paisaje de mesa

«Las flores siempre son geniales. A veces pongo adornos en el medio. Me gusta que la mesa esté muy llena durante las fiestas. Así que hago adornos alrededor. Hago estas pequeñas velas votivas en miniatura que tienen estas pequeñas bandejas plateadas debajo y las coloco en diferentes áreas. Haré un poco de nieve artificial, pequeñas montañas de nieve».

Juego de vasos con globos dorados festivos de 4 piezas LENOX

Platos llanos Mrs. H by Dee Hilfiger – Juego de 4

Lo que hace que el paisaje de mesa sea perfecto: flores comestibles

«Si tengo que conducir hasta tres mercados para conseguir flores comestibles, lo haré. Si tengo que recogerlas fuera de mi jardín, de tu jardín o del jardín de mi vecino, lo haré. En serio, me gusta que todo luzca precioso.

Lo único que no quiere que le vuelvan a regalar: un marco de fotos

«No quiero volver a ver otro marco de fotos nunca más. A menos que sea una foto de nosotros juntos, no me des un marco de fotos».

El regalo perfecto para una anfitriona: una vela

«Si vas a la casa de alguien, es bueno llevar un regalo de anfitriona. No sabes si la persona bebe vino o champán o no. Es fácil de hacer, pero lo mejor es una vela. Y ahora hay tantas velas que huelen unisex, especialmente durante las vacaciones.

Me encantan las velas para la oficina de un hombre, como si el marido pudiera decir: ‘Quiero tomar esto y traerlo a mi oficina, es una vela hermosa y hermosa’. Es hermoso.’ Realmente no puedes equivocarte con una vela. Si sabes que les encanta el champán, compra una botella de champán, está bien. Si van a celebrar la fiesta, pueden abrirla y agregarla si se les acaban las cosas”.