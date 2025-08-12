Kathy Bates, Jean Smart, Harrison Ford finalmente obteniendo flores de Emmy



Recientemente, cuando el icónico Kathy Bates fue reconocido con una merecida nominación del Emmy por interpretar a la inesperadamente compleja «Matty» Matlock (ER, Madeline Kingston), Urman y el equipo estaban listos con sus flores.

Recientemente, cuando el icónico Kathy Bates fue reconocido con una merecida nominación del Emmy por interpretar a la inesperadamente compleja «Matty» Matlock (ER, Madeline Kingston), Urman y el equipo estaban listos con sus flores. Literalmente. El equipo formó un túnel espiritual, lleno de vítores y globos también. Filmaron ese momento, y fue una alegría ver en mis feeds.

«Estamos inspirados todos los días por su arduo trabajo y su gracia y su humildad y su talento y la forma en que lideras este set», dijo Urman a través de las lágrimas en el video. Bated Bates: «Esta ha sido una experiencia extraordinaria para una vieja ancha como yo».

Mientras elimino mis propias lágrimas, creo: este es el tipo de contenido que necesito desesperadamente. Y honestamente, ¿qué suerte tenemos de vivir en una era dorada de leyendas? Bates, por supuesto, hizo historia como la persona más antigua que jamás haya sido nominada en el Drama Actriz Field, pero no es la única veterana de actuación que sigue haciendo olas.

Y en este punto tengo que recurrir Jean Smartquien ha estado convirtiendo su cumpleaños del 13 de septiembre en una celebración de Emmy casi anual, después de haber ganado la actriz de comedia Emmy en 2021, 2022 y 2024. Este año, el Emmys Se lleva a cabo el día después de cumplir 74 años. Smart ya es la segunda ganadora de la actriz de comedia de Emmy, pero en realidad es la campeona general si no considera a Ruth Gordon, quien es la ganadora más antigua de 82 años, en 1979 para «Taxi». Pero Gordon era una estrella invitada; No hubo una categoría de invitado ese año, por lo que ella compitió en liderazgo.

Tecnicismo o no, recordemos a la gente que Smart también sigue siendo una reina de la pantalla. Su giro en esta temporada de «Hacks» fue una vez más impresionante y desgarrador; Ver a Deborah Vance darse cuenta de que sus sueños del programa de entrevistas fueron estimulantes. Y luego, verlo rápidamente tóxico fue un giro que no vi venir.

Sinceramente, no puedo decir quién tiene una lista de créditos de IMDB más concurrida en la última década: Bates o Smart. Ambos han experimentado algunas castings de latigazo cervical en los últimos años: Bates haciendo comedias de Chuck Lorre como «The Big Bang Theory» y «Disjunto», y luego la emoción de estilo Ryan Murphy con «American Horror Story» y drama directo con «The Great Lillian Hall» y «Richard Jewell».

Luego ha habido el largo «Jean SmartAissance» con sus roles dramáticos, poderosos y a veces aterradores en «Fargo», «Watchmen», «Mare of Easttown» y «Babilonia» entre ellos. (Siempre recordaré a Smart como Helen en «Mare of Easttown», ocultando su helado en una bolsa de verduras congeladas. Es un truco de vida en el que todavía pienso hasta el día de hoy).

Por supuesto, en el lado del actor, el 30 de julio, Variety realizó una maravillosa historia de portada en Harrison Ford, quien acaba de obtener su primera nominación al Emmy, a los 83 años, en la categoría de actores de apoyo de comedia para «encogerse». Al igual que Bates y Smart, Ford está haciendo algo de su mejor y más memorable trabajo en este momento. Tampoco ha estado más ocupado, ya que también ha encabezado el drama «1883».

Y si queremos hablar sobre los tesoros nacionales, y los objetivos de las parejas, no busquemos más que Ted Danson y Mary Steenburgen. Me decepcionó que Danson y su maravillosa comedia de Netflix «A Man on the Inside» no pudieran obtener el amor de Emmy, y tengo la esperanza de que los votantes rectifiquen que el próximo año con la temporada 2 del programa, en la que Steenburgen se une a su esposo de la vida real en el programa. Pero me complació ver que la academia de televisión destacará a la pareja para el Premio Humanitario Bob Hope de este año por su trabajo de caridad en varias causas.

Porque, aunque sigo desplazándome por los titulares horribles sin parar sobre lo que está sucediendo en nuestro país, al menos puedo tomar consuelo al saber que hay leyendas de televisión vivas que usan sus recursos para hacer algo al respecto.