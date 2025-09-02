Kathryn Bigelow habla ‘House of Dynamite’ en Venecia

Director Kathryn Bigelow quiere su nueva película «Una casa de dinamita«Para sonar la alarma de los peligros de las armas nucleares. El tenso thriller político, protagonizado por Idris Elba y Rebecca Ferguson, sigue a los funcionarios de la Casa Blanca que luchan para lidiar con un ataque de misiles entrantes contra los Estados Unidos

«Esperemos que sea una invitación decidir qué hacer con todas estas armas», dijo Bigelow en la conferencia de prensa oficial de Festival de Cine de Venecia. «Mi respuesta será iniciar una reducción en la reserva nuclear. ¿Cómo es la aniquilación del mundo una buena medida defensiva?»

Bigelow continuó: «Este es un problema global, donde estamos con armas nucleares. Por supuesto, la esperanza contra la esperanza es que reduzcamos la reserva nuclear algún día. Pero mientras tanto, realmente estamos viviendo en una casa de dinamita».

El guionista Noah Oppenheim quiere que la historia refleje «la realidad de nuestro mundo desde los albores de la edad nuclear». Aunque el debate sobre las armas nucleares ha sido especialmente oportuna, agrega que «la dinámica geopolítica precisa en cualquier momento no es realmente el punto» de la película.

«Ahora hay nueve países en la Tierra que tienen arsenales nucleares que podrían civilización humana, varias veces», dijo Oppenheim, quien comenzó a escribir la película hace dos años. «Es milagroso, francamente, que algo horrible aún no ha sucedido. Muchas de estas armas están en un sistema desencadenante y, en países como el nuestro, un individuo, el presidente de las únicas autoridades, autoriza su uso».

Elba describió el proceso de filmación como «estar en un documental».

«Fue bastante intenso y ultra realista de lo que entendimos que era la verdadera situación de lo que podría pasar con esto», dijo. «Estoy agradecido de que nunca me hayan puesto en esa situación y haya tenido que decidir qué. No tengo el coraje de participar en la política».

«A House of Dynamite» es la primera película de Bigelow en ocho años, desde el drama del crimen histórico de 2017 «Detroit» protagonizado por John Boyega. Fue la última en Venecia con el thriller de guerra de Irak de 2008 «The Hurt Locker», que fue aceptado con una ovación de pie de 10 minutos. Con esa película, además de ganar el Premio de la Academia a la Mejor Película, Bigelow se convirtió en la primera mujer en ganar el Oscar mejor dirección. Sus otros créditos importantes incluyen «Zero Dark Thirty», «Point Break» y «Blue Steel». En la conferencia de prensa del martes por la tarde, Bigelow fue recibido con aplausos entusiastas, para su deleite.

«Ojalá pudiera comenzar todos los días así», rompió. «Debería hacer más películas».

«A House of Dynamite», que se estrena en la competencia el martes, será lanzado por Netflix en el otoño. Es una de las tres películas que Netflix presenta en el Lido este año, junto con «Jay Kelly» de Noah Baumbach y «Frankenstein» de Guillermo del Toro.