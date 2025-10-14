Kathleen Chalfant entra en la carrera por la mejor actriz con ‘Familiar Touch’

kathleen calefant – una venerada actriz de teatro con actuaciones memorables en cine y televisión – está oficialmente entrando en el desafío del premio a la mejor actriz de este año.

Estrella de “The Affair” y “House of Cards”, Chalfant ha sido un favorito reconocible durante décadas. Sin embargo, su turno en el Festival de Cine de Venecia de este año “Toque familiar” ha despertado el interés de los miembros de la Academia en las últimas semanas.

Chalfant, de 80 años, interpreta a Ruth, una chef jubilada que lucha contra el deterioro cognitivo, en el proyecto de la guionista y directora Sarah Friedland. Críticas abrumadoramente positivas provenientes de Venecia elogiaron a Chalfant por la mejor actuación de su carrera, y los críticos encontraron su trabajo tan sutil como conmovedor.

«La actuación de Chalfant nunca trata a Ruth ni como un títere ni como una figura trágica», dijo Guy Lodge en su Venecia. revisar para Variedad. «Más famosa por su trabajo en teatro, la actriz representa los cambiantes estados de conciencia del personaje con elegante precisión, con el rostro a veces fruncido y el cuerpo tenso por el esfuerzo de mantener sus pensamientos y palabras en orden».

Proyectada en la sección Orizzonti de Venecia, la película ganó los premios a la mejor actriz, al mejor primer largometraje y al mejor director. Si Chalfant recibe una nominación cuando se anuncien en enero de 2026, tendrá 81 años, lo que la convertirá en la segunda nominada de mayor edad en la historia de la categoría. Superaría a Jessica Tandy, que tenía 80 años cuando fue nominada por «Driving Miss Daisy» (1989), y sólo estaría detrás de Emmanuelle Riva, que tenía 85 años cuando fue nominada por «Amour» (2012).

Chalfant tiene una presencia prolífica tanto en Broadway como en el Off-Broadway. Fue nominada a un premio Tony por su debut en “Angels in America” de Tony Kushner en 1993. Además, obtuvo los premios Outer Critics Circle, Drama Desk y Obie por su actuación principal en la obra de Margaret Edson, ganadora del premio Pulitzer en 1998, “Wit”.

Además de papeles recurrentes en dramas de prestigio, Chalfant ha aparecido en películas como “Kinsey” de Bill Condon y “The Last Days of Disco” de Whit Stillman.

La película es distribuida por Music Box Films y se estrenó en cines el 20 de junio.