Después de ganar el Emmy por su trabajo como Dana Evans en «The Pitt», Katherine Lanasa está revelando dónde está manteniendo su trofeo recién acuñado.

«Está en un gabinete de bar que divide nuestra sala de estar y comedor». Lanasa le dijo Variedad en la alfombra rosa en el mejor concurso de arrastre en el Teatro Orpheum de Los Ángeles el domingo por la noche. Lanasa y su esposo Grant Show se encontraban entre los jueces, junto a Judy Greer, Cheri Oteri, Dan Bucatinsky, Camryn Manheim, Kathey Kinney y VariedadEl propio Marc Malkin.

Celebrando su trigésimo año, Best in Drag recauda fondos para la Alianza de Vivienda y Curación de APLA Health para apoyar a las personas desplazadas y no vegetales con VIH/SIDA, proporcionando apartamentos subsidiados y asistencia financiera de emergencia en Los Ángeles. El evento de este año, organizado por el director de casting Patrick Rush, recaudó $ 250,000. La ganadora de este año fue la señorita Wisconsin con barba inspirada en Circus, Bailey Barnum.

«Mejor en drag es simplemente divertido como el infierno, y se trata de aceptar a todos donde están, celebrando a las personas como están», dijo Lanasa. «Espero que este evento enseñe a las personas que las reinas de arrastre no matan, y no hay nada de lo que tener miedo aquí».

El concurso era el tema del «pequeño concurso que podía», un documental de 2024 centrado en la creación y el ascenso de Best in Drag. Oteri dijo que ver el documental la inspiró a querer involucrarse con el programa.

“Realmente fui tomado por el documental, lo que me hizo querer venir [to support]. Diría que dejar volar tu bandera freak, porque es muy divertido ver y ser un miembro de la audiencia «, dijo la ex estrella de» Saturday Night Live «.» Es maravilloso que cada joven homosexual aprenda que hay diferentes tipos de formas de ser gay «.