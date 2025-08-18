Katherine Lanasa al disparar una escena repugnante para la temporada 2

«El pitt» estrella Katherine Lanasa Dice que la palabra más desafiante que ha tenido que decir sobre el drama médico fue «Campylobacter».

«Es bacterias en caca o algo así. No lo sé», me dijo Lanasa el domingo en la celebración de los nominados de HBO Emmy en Hollywood. «Es algo horrible. Es algo realmente asqueroso. A veces tienen cosas que son tan asquerosas». (Según el Clínica de Cleveland«Una infección de Campylobacter (Campylobacteriosis) es una de las causas más comunes de diarrea. Es una infección bacteriana que puede obtener de las aves de corral poco cocidas, la leche cruda y el agua no tratada».

Lanasa obtuvo una nominación al Emmy por su trabajo en la temporada de estreno de la serie de «The Pitt» como Dana Evans, la enfermera de carga de la sala de emergencias en el Pittsburgh Trauma Medical Center.

«Había algo que ya hice [for Season 2] Y le dije al productor que creo que necesitaba algunas joyas para ello. Como si tuviera que darme algunos diamantes «, dijo Lanasa, riendo.» Verás. Está en el episodio 2. Es asqueroso «.

Lanasa explicó cómo atraviesa tales escenas. «Salí de mi cuerpo cuando está sucediendo», dijo. «Me preparo para salir de mi cuerpo cuando sucede».

Lanasa también habló sobre ser diagnosticada con cáncer de mama en estadio 1 aproximadamente un año antes de reservar «The Pitt». «Cuando entré por primera vez al set, me desencadené un poco porque después de que tienes cáncer, todo lo que haces es ir al hospital», dijo. «Estaba a solo seis meses de ir al hospital cuando conseguí el trabajo y pensé: ‘Oh, estoy de vuelta en el hospital’, pero desapareció muy rápido. La sensación de ser un poco reacio al set desapareció muy rápido».

Producción de la temporada 2 oficialmente en junio con la filmación que tiene lugar en el lote de Warner Bros. en Burbank, CA, con exteriores filmados en Pittsburgh, PA. Como se anunció anteriormente, la temporada 2 debutará en enero de 2026.

La temporada 1, que consistió en 15 episodios, se estructuró de una manera en la que cada episodio tuvo lugar más de una hora de un turno de 15 horas en el hospital. Temporada 2 Recogerá 10 meses después de los eventos de la primera temporada, el fin de semana del 4 de julio.

La temporada 1 obtuvo 13 nominaciones al Emmyincluyendo actor principal en una serie dramática para Noah Wyle y actriz de apoyo en una serie dramática para Lanasa.

El Emmys se entregará el 14 de septiembre. La votación final se realizará del 18 al 27 de agosto.