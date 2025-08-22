Katee Sackhoff de Mandalorian no funcionó durante 3 años, perdió confianza

«El mandaloriano» actor Katee Sackhoffquien interpretó a Bo-Katan Kryze en el programa «Star Wars», se ha abierto sobre las luchas que tuvo interpretando al personaje y encontrando trabajo en los últimos años.

En un episodio reciente de su podcast, «The Sackhoff Show», discutió con su ex coprotagonista de «Battlestar Galactica», Tahmoh Penikett, cómo interpretar a Bo-Katan en «The Mandalorian» dio un golpe a su confianza.

«Perdí toda mi confianza después de ‘Mandalorian’, todo. Siempre he jugado dos pasos alejados de mí mismo, en cierto sentido. Siempre me sentí basado en una parte de mi vientre, de quién era. «Mi estilo de actuación siempre ha sido: ‘Tu primer instinto es el instinto correcto. Haz eso. Juega la realidad de la situación’. Y nunca he interpretado a un personaje «.

Sackhoff originó a Bo-Katan en la serie animada «Star Wars: The Clone Wars» en la década de 2010 y luego la llevó a la acción en vivo en la temporada 2 de «The Mandalorian» en 2020. Su papel como guerrero mandaloriano se expandió en la Temporada 3, donde fue mejorada con el copestro con el actor principal Pedro Pascal. En lugar de continuar la historia en una cuarta temporada, Disney está lanzando «The Mandalorian y Grogu» en los cines el próximo mayo; Sackhoff no ha sido anunciado como parte de su elenco. Ella dijo que luchó para conseguir trabajo en los tres años posteriores a la temporada 3 de «The Mandalorian», que se lanzó en 2023.

«Me rompió. Simplemente me rompió», dijo Sackhoff. «Comencé a dudar de todo sobre mí. No soy un audicionario fuerte en la cinta y tenía que ponerme en cinta. No estaba reservando nada. Y durante tres años, básicamente no trabajé, y simplemente destruyó mi confianza».

Desde entonces, Sackhoff contrató a un nuevo gerente y un entrenador de actuación, quien le dijo: «‘Mi objetivo no es enseñarle cómo actuar. Sabes cómo actuar. Solo necesito volver a ponerte en tu vientre. Solo necesitas encontrar tu confianza nuevamente'». En 2024, ella apareció en un episodio de «Law & Order», más una voz en la serie de la serie animada, y ella es parte de la emergencia del Carrie Video «.

Mira su video a continuación.