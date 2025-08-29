Kate Winslet y Helen Mirren Bond en el primer vistazo de «Goodbye June»

Las primeras imágenes de Kate WinsletEl debut como director «Adiós junio«Se han revelado. La película se estrenará en teatros seleccionados el 12 de diciembre y se estrenará en Netflix el 24 de diciembre.

La película se centra en una familia durante la temporada de vacaciones, cuando la salud de su madre empuja a los cuatro hermanos adultos y a su padre juntos mientras intentan administrar y navegar en su dinámica familiar. Cuando el miedo a la pérdida potencial golpea a la casa, su madre, junio, decide orquestar su propio declive en sus propios términos, uniendo a la familia a través del humor y la honestidad contundente.

Winslet interpreta a Julia, uno de los hijos de junio, con Helen Mirren jugando junio, la matriarca de la familia.

«Goodbye June» está protagonizada por Winslet, Toni Collette («Hereditary», «Knives Out»), Johnny Flynn («Emma», «Ripley»), Andrea Riseborough («To Leslie,» Lee,) Timothy Spall («Sr. Turner,» Harry Potter «) y Mirren (» The Thates Murder Club «,» The Queen «).

Los miembros del reparto adicionales para «Goodbye June» incluyen a Stephen Merchant («Jojo Rabbit,» Logan «) Fisayo Akinade (» Heartstopper «,» The Girl With All the Gifts «) Jeremy Swift (» Ted Lasso «,» Downton Abbey «) y Raza Jaffrey (» Code Black, «Homeland»).

El guión está escrito por Joe Anders, quien es el hijo de Winslet. En una entrevista con Fecha límiteWinslet explicó que la idea de que alguien más que ella dirigiera el guión de su hijo se sintiera como si «hubiera sido apuñalada en el intestino».

Winslet continuó: «Creo que se siente genial haber dirigido mi primera película en el año 50 de mi vida como mujer. Se siente bien, se siente bien».

Winslet produce con Kate Solomon, junto con el título de trabajo como productores ejecutivos. Anteriormente, Winslet se desempeñó como productora en «Lee» de Ellen Kuras, donde interpretó a la fotógrafa estadounidense Lee Miller.

Echa un vistazo a las primeras imágenes de «Goodbye June» a continuación.

Andrea Riseborough, Johnny Flynn, Kate Winslet y Timothy Spall en «Goodbye June».

Netflix