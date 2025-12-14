Kate Hudson y Jeremy Allen White sobre Springsteen y ‘Song Sung Blue’

no hay mejores actores por hacer música hermosa juntos que kate hudson y Jeremy Allen Blanco. Hudson irrumpió en Hollywood a los 20 años como la musa hippie de «Almost Famous» de Cameron Crowe. Y este año, ofrece el mejor giro de su carrera en “Song Sung Blue” como la mitad de una banda tributo a Neil Diamond cuya verdadera historia es tan edificante como desgarradora. White, sin su delantal de chef en “The Bear”, asume la formidable tarea de retratar a Bruce Springsteen en su momento más emocionalmente vulnerable y artísticamente libre en “Springsteen: Deliver Me From Nowhere”. Aquí hablan de vaqueros ajustados, guitarras clásicas y las reglas de la comedia romántica.

Kate Hudson: Jeremy, quiero hablarte sobre cómo usar esos jeans de Bruce Springsteen.

Jeremy Allen White: Muy cómodo.

hudson: Oh sí. ¿Qué sentiste cuando te los pusiste por primera vez?

Blanco: Sentí que tenía que dejar de comer. Todo fue de gran ayuda: las botas, los vaqueros, las chaquetas. Fue apretado y realmente informó el aspecto físico. Se metió con mi postura. Bruce también nos dio ropa que usó cuando era joven, algunas de sus piezas reales.

hudson: ¿Guardaste algo de eso?

Blanco: No. No he hablado de esto todavía porque lo siento muy valioso, pero él me dio su medalla de San Cristóbal que tuvo durante mucho tiempo. Y me regaló una guitarra para aprender a tocar, una Gibson J 200 del 1955.

hudson: Ese es mi favorito. Tengo la misma guitarra. Ambos tenemos películas musicales este año, con algunos nombres bastante icónicos.

Blanco: Gigantes.

hudson: No profundicé en el catálogo de Neil Diamond hasta que hice esta película. ¿Pero Springsteen?

Blanco: Parecidos para mi. Estaba muy familiarizado con Bruce, como todo el mundo, pero no había oído «Nebraska».

hudson: ¿No lo hiciste? “Nebraska” fue algo muy personal para mí.

Alexi Lubomirski para Variedades

Blanco: Lo mismo les pasó a muchos músicos con los que hablé cuando comencé la preparación. Muchos tenían ese álbum entre sus cinco primeros.

hudson: ¿Qué se sintió al asumir el álbum más artístico de Bruce?

Blanco: Desde un punto de vista técnico tuve suerte, porque en “Nebraska” se utilizaron muy pocos acordes. Pero también en el sentido de que es muy honesto en toda su música. Hay tanta especificidad en su escritura. El lienzo de “Nebraska” es muy rico en él y en su experiencia. Era como si tuviera un mapa.

hudson: ¿Qué tan involucrado estuvo Bruce en esta película?

Blanco: Bruce dio el visto bueno a nuestro director, Scott Cooper, para hacer esta película, pero no intervino durante el proceso de escritura. Me reuní con él primero en Londres, en Wembley, y me invitaron a la prueba de sonido. Me subió al escenario antes de que todos entraran. Pasamos algunas semanas juntos y luego él estuvo en el set todo el tiempo, lo cual no era algo que supiéramos antes.

hudson: La presión.

Blanco: Sí. He hablado mucho de esto: hice todos mis [character] opciones antes de presentarme, y luego sentí que tenía que aferrarme fuerte una vez que llegué allí. Creo que no soy muy flexible cuando estoy en el set, ¿y tú?

hudson: ¿En el día? Probablemente soy todo lo contrario. Al principio trabajo muchísimo y he aprendido que tengo que dejarlo todo y estar disponible y ser flexible.

Blanco: Probablemente debería intentarlo.

hudson: No sé. Lo estás haciendo bastante bien, Jeremy. Quédate con lo que estás haciendo. Lo que hiciste en esta película fue maravilloso, como alguien que ha estado escribiendo canciones toda mi vida. Me emocionó porque el proceso de composición puede ser una tortura. Lo interiorizaste todo.

Blanco: Eres tan excelente en “Song Sung Blue”. Eres carismático en todo lo que haces, pero hay mucha alegría aquí. Incluso en los momentos en los que es difícil encontrarlo, siempre hay algo de optimismo dentro de ti. En el otro extremo del espectro, yo era muy interno. Tengo la cabeza gacha y tú eres esa luz radiante en el set. ¿Te mueves con esa energía todo el tiempo?

hudson: Creo que en la vida elijo afrontarla con energía y optimismo todos los días. Intento llevar eso a la configuración. Quizás tenga que ver con cómo crecí. Me gusta mucho estar en el circo. No soy un actor que se mete en un agujero en mi trailer. Incluso si estoy teniendo un día difícil, te vuelves muy agudo en los momentos en los que tienes que sentir o canalizar algo.

Blanco: ¿Ha cambiado mucho su proceso con el tiempo?

hudson: Cambia para cada trabajo. Cuando era más joven, era increíblemente espontáneo. Trabajo bien con gente que me tira mierda. También me encanta la comedia. A ese lado mío le gusta tener ideas nuevas todo el tiempo y no ensayar demasiado. Pero cuando comencé a trabajar con diferentes actores de los que aprendí y admiro, robas cosas. ¿Haces eso?

Blanco: Lo intento, sí.

hudson: Nunca olvidaré mirar el guión de Naomi Watts. [for “Le Divorce”]. Vi sus notas y dije: «Bueno, mi rendimiento es realmente bajo».

Blanco: Deberías ver el guión de Jeremy Strong.

hudson: Tienes que sacar ese resaltador. Averigua: «¿Quién es esta persona para mí?» Pero Naomi estaba muy comprometida con su oficio. Yo estaba como: «Tomemos vino, fumemos cigarrillos y festejemos en París». Se sentaba en casa y se sabía sus líneas.

Blanco: ¿Pero lo habrías hecho de otra manera? ¿O sentiste que eso te alimentó de la manera que necesitabas para terminar?

Alexi Lubomirski para Variedades

hudson: Lo que aprendí de Naomi es que está bien correr riesgos al tomar decisiones. Tengo un amigo que trabajó con Cate Blanchett y tuvo una experiencia similar.

Blanco: Quiero preguntarte sobre tu música, que obviamente es un gran componente de “Song Sung Blue”, pero ¿la música siempre juega un papel en tu trabajo?

hudson: Enorme. Ciertas canciones me evocan ciertas emociones. Soy bastante bueno accediendo a las emociones, no voy a mentir. Puedo llorar todo el tiempo. Pero cuando no puedo llegar, hay canciones. De hecho, “My Father’s House” de “Nebraska” es una de esas canciones.

Blanco: Esa era mi estrella del norte. Si alguna vez me sentía perdido o inestable, o no sabía qué era cierta escena o dónde estaba Bruce, eso me castigaba. Cuando grabé esa canción [for the film]Fue la primera vez que me sentí realmente cerca de Bruce.

hudson: A veces me sale una tijereta. Si hay una escena que estoy haciendo que necesita energía, pediré una y solo pondré sonido a todo volumen.

Blanco: Eso es tan lindo.

hudson: Prueba ese. Como no conocías tanto “Nebraska”, ¿escuchaste todo el álbum? ¿En Spotify o alguna vez en vinilo?

Blanco: Lo escuché en vinilo una vez. Yo estaba en Chicago. Scott me dijo que apagara las luces, me acostara y lo dejara pasar. Esto fue incluso antes de que leyera el guión. Me reuní con Scott y hablé sobre trabajar juntos, pero él no mencionó a Springsteen en absoluto. Me dijo que escuchara el disco antes de recibir el guión.

hudson: ¿Cuál fue la primera canción?

Blanco: La canción principal es la primera canción y es maravillosa. No quiero vender ninguna de las canciones. “Highway Patrolman”, la narración es genial. La última canción fue la que más tiempo me quedó grabada. Esa es la «razón para creer». Me encanta cantar esa canción. Veo un verdadero romance en eso.

hudson: ¿Te hizo querer escribir música?

Blanco: No.

hudson: Vamos.

Blanco: No, en absoluto. En todo caso, me hizo darme cuenta de que lo escrito en ese disco es tan bueno que resulta intimidante. Recuerdo, en preparación, escribir sus letras una y otra vez. No para memorizar, sino para una experiencia compartida. [with the character].

hudson: Es muy divertido cómo funciona la vida. Ayer mismo estuve con Cameron Crowe. Tiene un libro llamado «The Uncool» y fui a hacer una sesión de preguntas y respuestas con él. Estaba contando esta historia al azar, sobre David Bowie. Una vez estaba entrevistando a Bowie y seguía hablando de este artista, este joven de Jersey que pensaba que iba a ser genial. Le encantaban sus letras. ¿Qué tan genial es que podamos estar conectados a ¿Estas personas increíbles en la música y luego retratan ciertas cosas en la pantalla?

Blanco: ¿Pasaste tiempo con Claire Sardina?

hudson: No precisamente. Nuestro director Craig Brewer fue muy valioso al permitirme no pasar demasiado tiempo con Claire. Quería que hiciera lo mío y me apegara al personaje mientras lo escribía.

Blanco: Es devastador. Esta es una de esas películas en las que luego buscas en tu teléfono y buscas cosas como: «Seguramente, esto no es así como sucedió». Pero en el fondo, es una película muy esperanzadora. Miras toda esta tragedia y de alguna manera te inspira la determinación de estas personas.

hudson: El poder de evasión y la alegría de la música. Nuestras películas son diferentes pero son historias sobre la música que salva a la gente. En el caso de nuestra película, se trataba de un músico que tira propinas y no tuvo la oportunidad de ver el estrellato. Lo hicieron porque les encanta.

Blanco: Porque tenían que hacerlo. No están pensando en lo que van a recibir a cambio.

Blanco: ¿Qué pasa con “Casi famosos”? Esa experiencia no está sólo un poco conectada con la música.

hudson: Conseguí el papel cuando tenía 19 años. Fue un sueño. Ya había empezado a escribir música a los 18 años, pero ¿tener a alguien como Cameron como fuente de información musical? Me voló la cabeza y abrió mi vida. Tengo que preguntarte: ¿considerarías alguna vez hacer una comedia romántica?

Blanco: Me encantaría. Nunca había hecho uno antes pero parecen muy divertidos.

hudson: Son más difíciles de lo que piensas. Las reglas son diferentes. Quieres hacerlo para que la gente que venga a verlo. Ellos también quieren sacar algo de esto. Quieren sentir, reír.

Blanco: Me preocupa encontrar el personaje adecuado, porque me gustaría que fuera una comedia romántica clásica. No es un destello en la sartén, sino «Cuando Harry conoció a Sally».

hudson: Uno de los grandes. Es uno de los géneros más difíciles de acertar. Pero es un punto de inflexión para tu vida. No te imaginas a cuántas personas ayudas a sentirse bien.

Producción: Emily Ullrich; Agencia: Agencia Nevermind