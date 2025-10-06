Kate Hudson va a la campaña de Oscar de la actriz principal en Song Sung Blue

Kate Hudson tiene su vista en el Oscar.

Variedad ha confirmado exclusivamente que la estrella hará campaña en la categoría de actriz principal para su próxima actuación en el drama de música biográfica de Craig Brewer «Canción cantada azul«Marcando un posible regreso a los Oscar 25 años después de su papel innovador en» casi famosa «(2000).

La noticia posiciona a Hudson como parte de la formidable temporada de premios de Focus Feature, que ya incluye a Jessie Buckley para el drama emocional «Hamnet» y Emma Stone para la comedia negra «Bugonia». Si las tres ganan nominaciones, el enfoque podría convertirse en uno de los raros estudios para conseguir múltiples guiños de la Mejor Actriz para actuaciones en diferentes películas, una hazaña que no se ve desde Salma Hayek («Frida»), Renée Zellweger («Chicago») y la eventual ganadora Nicole Kidman («The Hours») aterrizó Noms para Miramax por sus películas de 2002.

«Song Sung Blue», preparada para su estreno mundial en el Festival de Cine de AFI el 26 de octubre antes de su lanzamiento navideño, cuenta la verdadera historia de una pareja con dificultades financieras que encuentran una satisfacción inesperada y el romance que actúan como una banda tributo a Neil Diamond. Hudson protagoniza el nominado al Oscar Hugh Jackman («Les Misérables»), con un elenco de apoyo que incluye a Michael Imperioli, Fisher Stevens, Jim Belushi y Ella Anderson. Dirigida, escrita y coproducida por Brewer («Hustle & Flow»), la película está inspirada en el documental de 2008 del mismo nombre de Greg Kohs.

La campaña de Hudson marca un regreso potencial a los Oscar 25 años después de su nomano de la actriz de reparto por interpretar a Penny Lane en «Erriding» de Cameron Crowe, que también le ganó el Globo de Oro. Si está nominado, Hudson se uniría a un grupo raro de actores con una de las brechas más largas entre los Oscar Noms. Su lapso de 25 años la colocaría detrás de Julie Christie (26 años), Sally Field (28 años), Angela Bassett y Jodie Foster (28 años), Lynn Redgrave (32 años) y Helen Hayes (39 años). El registro, de cualquier categoría de actuación, permanece con Judd Hirsch, quien esperó 42 años entre nominaciones para «People Ordinary» (1981) y «The Fabelmans» (2023).

Mientras que Hudson se hizo conocido por las comedias románticas, incluyendo «Cómo perder a un chico en 10 días» (2003), «Fool’s Gold» (2008) y «Bride Wars» (2009), algunos audiencias y expertos de la industria tienden a olvidar cuán talentosa es, con giros destacados en algunos de sus trabajos más variados como «Nine» (2009) y «Cebollas de vidrio: A Knives Out Story» (2022) (2022). Actualmente protagoniza la serie de comedia «Running Point».

Su actuación en «Song Sung Blue» está generando mucho zumbido temprano de los expertos de la prensa y la industria, y muchos lo llaman el «mejor trabajo de su carrera».

Antes del estreno de la película, las fuentes cercanas al equipo de Hudson dicen que hubo una amplia discusión sobre en qué categoría sería campaña. La decisión finalmente se redujo a un precedente histórico: en la historia del Oscar, las historias de amor centradas en el hombre y la mujer rara vez ve a un actor posicionado en el ejemplo y el otro en el apoyo.

Desde una perspectiva de la estrategia de campaña, es más fácil justificar las divisiones de categorías en romances del mismo sexo como «Brokeback Mountain» (2005) con Heath Ledger y Jake Gyllenhaal o «Carol» (2015) con Cate Blanchett y Rooney Mara, incluso cuando los detractores etiquetaron esas opciones «Categorial Fraud». Pero para las historias de amor de género opuesto, generalmente corren juntos en la misma categoría.

En los Globos de Oro, Hudson se presentará en la categoría de Mejor Actriz (Comedia o Musical), un movimiento que podría darle una ventaja en un campo potencialmente menos concurrido que la carrera de drama, aunque si estás familiarizado con la historia, está lejos de ser un giro «cómico». La carrera musical/comedia ha servido históricamente como una plataforma de lanzamiento para campañas de los Oscar, con ganadores recientes, incluidos Emma Stone para «Poor Things» (2023) y Michelle Yeoh para «Everything Everywhere Ally Ally Ally» (2022), quienes ganaron el Oscar a la mejor actriz. Y a pesar de que Mikey Madison («Anora») perdió el mundo ante Demi Moore («La sustancia») el año pasado, pudo recuperarse a la hora undécima, llevándose a casa el Premio de la Academia.

Focus Feature lanzará «Song Sung Blue» en todo el país el 25 de diciembre.

Una enmienda de actualización de predicciones de Oscar a mitad de semana está a continuación.

*** = Ganador predicho

(Todos los nominados predichos a continuación están en orden alfabético)

Mejor foto

«Hamnet» (características de enfoque) ***

«A House of Dynamite» (Netflix)

«Fue solo un accidente» (neón)

«Jay Kelly» (Netflix)

«Marty Supreme» (A24)

«No hay otra opción» (neón)

«Una batalla tras otra» (Warner Bros.)

«Valor sentimental» (neón)

«Pecadores» (Warner Bros.)

«Wicked: For Good» (Universal Pictures)

Director

Paul Thomas Anderson, «Una batalla tras otra» (Warner Bros.) ***

Jon M. Chu, «Wicked: For Good» (Universal Pictures)

Ryan Coogler, «Pecadores» (Warner Bros.)

Jafar Panahi, «Fue solo un accidente» (neón)

Chloé Zhao, «Hamnet» (características de enfoque)

Actor

Timothée Chalamet, «Marty Supreme» (A24)

Leonardo DiCaprio, «Una batalla tras otra» (Warner Bros.)

Ethan Hawke, «Blue Moon» (Sony Pictures Classics)

Dwayne Johnson, «The Smashing Machine» (A24)

Wagner Moura, «El agente secreto» (neón) ***

Actriz

Jessie Buckley, «Hamnet» (características de enfoque) ***

Cynthia Erivo, «Wicked: For Good» (Universal Pictures)

Kate Hudson, «Song Sung Blue» (características de enfoque)

Renate Reinsve, «Valor sentimental» (neón)

Emma Stone, «Bugonia» (características de enfoque)

Actor de apoyo

William H. Macy, «Train Dreams» (Netflix)

Paul Mescal, «Hamnet» (características de enfoque)

Sean Penn, «Una batalla tras otra» (Warner Bros.)

Adam Sandler, «Jay Kelly» (Netflix)

Stellan Skarsgård, «Valor sentimental» (neón) ***

Actriz de reparto

Emily Blunt, «The Smashing Machine» (A24)

Elle Fanning, «Valor sentimental» (neón)

Ariana Grande, «Wicked: For Good» (Universal Pictures)

Regina Hall, «Una batalla tras otra» (Warner Bros.)

Teyana Taylor, «Una batalla tras otra» (Warner Bros.)

Guión original

«¿Está esto encendido?» (Searchlight Pictures) – Will Arnett, Mark Chappell, Bradley Cooper

«Fue solo un accidente» (neón) – Jafar Panahi

«Jay Kelly» (Netflix) – Noah Baumbach, Emily Mortimer

«Valor sentimental» (neón) – Joachim Trier y Eskil Vogt ***

«Sinners» (Warner Bros.) – Ryan Coogler

Guión adaptado

«Hamnet» (características de enfoque) – Chloé Zhao ***

«No otra elección» (neón)-Park Chan-wook, Lee Kyoung-MI, Lee Ja-Hye, Don McKellar

«Una batalla tras otra» (Warner Bros.) – Paul Thomas Anderson

«Song Sung Blue» (Focus Feature) – Craig Brewer

«Train Dreams» (Netflix) – Clint Bentley y Greg Kwedar

Fundición

«Hamnet» (características de enfoque) – Nina Gold

«A House of Dynamite» (Netflix) – Susanne Scheel

«Una batalla tras otra» (Warner Bros.) – Cassandra Kulukundis

«Valor sentimental» (neón) – Yngvill Kolset Haga y Avy Kaufman

«Sinners» (Warner Bros.) – Francine Maisler ***

Característica animada

«Arco» (neón)

«En tus sueños» (Netflix)

«Kpop Demon Hunters» (Netflix) ***

«Little Amélie o el personaje de la lluvia» (Gkids)

«Zootopia 2» (Walt Disney Pictures)

Diseño de producción

«Avatar: Fire and Ash» (Studios del siglo XX)

«Frankenstein» (Netflix)

«Hamnet» (características de enfoque)

«Pecadores» (Warner Bros.)

«Wicked: For Good» (Universal Pictures) ***

Cinematografía

«Hamnet» (características de enfoque)

«Una batalla tras otra» (Warner Bros.)

«Pecadores» (Warner Bros.) ***

«Train Dreams» (Netflix)

«Wicked: For Good» (Universal Pictures)

Diseño de vestuario

«Frankenstein» (Netflix)

«Hamnet» (características de enfoque)

«Kiss of the Spider Woman» (Atracciones de Lionsgate/Roadside)

«Pecadores» (Warner Bros.)

«Wicked: For Good» (Universal Pictures) ***

Edición cinematográfica

«Hamnet» (características de enfoque)

«A House of Dynamite» (Netflix)

«Una batalla tras otra» (Warner Bros.) ***

«Pecadores» (Warner Bros.)

«Wicked: For Good» (Universal Pictures)

Maquillaje y peinado

«Frankenstein» (Netflix)

«Una batalla tras otra» (Warner Bros.)

«Pecadores» (Warner Bros.)

«The Smashing Machine» (A24) ***

«Wicked: For Good» (Universal Pictures)

Sonido

«F1» (Apple Original Films/Warner Bros.)

«A House of Dynamite» (Netflix)

«Una batalla tras otra» (Warner Bros.) ***

«Springsteen: Entrez Me From Nowhere» (Studios del siglo XX)

«Wicked: For Good» (Universal Pictures)

Efectos visuales

«Avatar: Fire and Ash» (Studios del siglo XX) ***

«F1» (Apple Original Films/Warner Bros.)

«Misión: Imposible – The Final Reckoning» (Paramount Pictures)

«Superman» (Warner Bros.)

«Wicked: For Good» (Universal Pictures)

Puntaje original

«Hamnet» (características de enfoque) – Max Richter

«Hedda» (Amazon MGM Studios) – Hildur Guðnadóttir

«A House of Dynamite» (Netflix) – Volker Bertelmann

«Una batalla después de otro» (Warner Bros.) – Jonny Greenwood

«Sinners» (Warner Bros.) – Ludwig Göransson ***

Canción original

«Dorado» de «Kpop Demon Hunters» (Netflix) ***

«Te mentí» de «pecadores» (Warner Bros.)

«Train Dreams» de «Train Dreams» (Netflix)

«The Girl in the Bubble» de «Wicked: For Good» (Universal Pictures)

«Zoo» de «Zootopia 2» (Walt Disney Pictures)

Característica documental

«The Alabama Solution» (HBO Documentary Films)

«The Eyes of Ghana» (adquisición de EE. UU. TBD)

«The Perfect Vecin» (Netflix) ***

«La historia de Silyan» (National Geographic)

«2000 metros a Andriivka» (PBS)

Característica internacional

«Fue solo un accidente» de Francia (neón) ***

«No otra opción» de Corea del Sur (neón)

«El agente secreto» de Brasil (neón)

«Valor sentimental» de Noruega (neón)

«The Voice of Hind Rajab» de Túnez (distribuidor estadounidense TBD)

Top 4 líderes de nominación al Oscar (películas) proyectados: «Una batalla tras otra» (13); «Wicked: For Good» (12); «Hamnet» y «pecadores» (11); «Valor sentimental» (7)

Top 3 líderes de nominación al Oscar (estudios) proyectados: Warner Bros. (27); Netflix y Neon (18); Características de enfoque (14)