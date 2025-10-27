Kate Hudson saluda a Neil Diamond en el estreno de AFI de ‘Song Sung Blue’

Neil Diamond no viajó a Hollywood para el estreno mundial de “Canción cantada azul«, sobre la pareja de Milwaukee que formó una banda tributo al cantante de «Sweet Caroline» en los años 90, pero aún así apareció en la alfombra roja, a través de FaceTime. La esposa de Diamond, Katie Diamond, llamó a la leyenda de la música de 84 años para conversar con las estrellas de la película. kate hudson y Hugh Jackmanasí como director craig cerveceroantes de que estrenaran la película en el Teatro Chino TCL de Hollywood el domingo por la noche.

«¡Qué privilegio! Conocer a Neil y Katie ha sido realmente algo especial para mí. Ojalá pudiera estar aquí», dijo Hudson. Variedad después de la llamada. «Es por eso que hacemos películas: tenemos estas conexiones con artistas y nos enamoramos unos de otros».

Acerca de ver la película por primera vez con una audiencia, Hudson agregó: «Estoy muy emocionado. Estoy nervioso. No puedo esperar. Tengo la buena sensación de que a la gente le encantará cómo se siente esta película».

De hecho, “Song Sung Blue”, que está basada en una historia real, es una película sobre el poder de la conexión. Jackman y Hudson interpretan a Mike y Claire Sardina, dos músicos cuyo amor por la música de Neil Diamond los impulsa a formar una banda tributo llamada Lightning and Thunder y los sigue mientras viven sus sueños de estrella de rock y navegan por las pruebas de la vida con su familia mixta. La proyección especial de la película Focus Features fue la presentación de clausura del AFI Fest, pero Brewer no estaba nervioso por la reacción del público ni por la inminente críticas de los críticos.

¿Por qué? Ya había recibido elogios del propio Diamond.

«Es un sueño hecho realidad», dijo Brewer sobre el apoyo de Diamond. “Cuando escuché que Neil estaba viendo la película, pensé: ‘Ésta es realmente la única audiencia que me importa’. Su música significa mucho para mí y espero que a todas las personas que aman su música les encantará. pero mi grande Espero haber ayudado a sumar algunos fanáticos de su música”.

Jackman y Hudson lideran un elenco que incluye a Jim Belushi, Fisher Stevens, Ella Anderson (quien recientemente fue nombrada una de las Variedades 10 actores a seguir), Mustafa Shakir y Hudson Hensley, y todos tienen una conexión con Neil Diamond.

“Hice Blues Brothers durante 25 años, así que aprecio a cada letrista y músico talentoso”, dijo Belushi. «Siempre he apreciado a Neil Diamond por su sencillez de lenguaje y la rapidez con la que podía llegar al corazón. Es un hermoso escritor y cantante».

Stevens reveló que comparte nombre con un imitador de Neil Diamond de Australia. “Solía ​​recibir llamadas para actuar porque pensaban que yo era él, así que es una extraña coincidencia conseguir esta película”, dijo riendo. Aunque Stevens había crecido escuchando Diamond con su padre, cuya canción favorita era “Song Sung Blue”, y cantaba algunas de sus canciones para el karaoke, nunca aceptó el concierto de ninguna de las personas que llamaban. “No era una autoridad”, bromeó.

El elenco y el equipo de “Song Sung Blue” (de izquierda a derecha) Mustafa Shakir, el productor John Davis, Ella Anderson, Hugh Jackman, Hudson Hensley, Kate Hudson, el escritor, director y productor Craig Brewer, Jim Belushi y Fisher Stevens, en el estreno de la película en el AFI Fest. Funciones de enfoque a través de Getty Images

Pero lo que hace que la película “Song Sung Blue” sea tan poderosa, explicó Stevens, trasciende más allá de la letra de Diamond. Todo se reduce a quiénes son las Sardinas. “Las personas que tienen un sueño y no dejan que la gente se cague en su sueño y, pase lo que pase, lo hacen, es muy conmovedor”, dijo. «Estos dos personajes, quiénes son, son únicos».

Y se necesitó un par de actores especiales para interpretarlos. «Son dos personas espectaculares y no puedo imaginar a nadie más», dijo Anderson sobre Jackman y Hudson. «Se sumergieron en esta historia y los vi dar todo lo que tenían para asegurarse de representar con precisión a estas personas. Eso es lo que me encanta hacer, así que al estar en un espacio donde otras personas lo hacían con pasión y amaban esta historia, siento que yo también pude hacerlo».

Belushi también elogió a los protagonistas de la película. «Kate es una leona como actriz. Es una actuación muy importante para Kate Hudson», dijo Belushi, en alusión a los elogios de la crítica que ha recibido por su giro emocional hasta el momento. «Todo actor necesita una oportunidad, y en esta película se puede ver al actor en Kate. Craig Brewer sacó esa interpretación de allí, porque siempre estuvo en ella». Sobre Jackman, Belushi añadió: «Él puede cantar, puede bailar, puede sonreír. ¡Me lo pasé muy bien con los dos!».

Hablando de Jackman, el hombre del canto y el baile tuvo la última palabra cuando Brewer y el elenco presentaron la proyección y habló sobre su conversación con Diamond en la alfombra roja.

“Le dije que podía mencionarle que habíamos hablado, y [asked] ¿Tienes un mensaje para todos?», dijo Jackman a la multitud sobre la charla con el maestro de música. «Dijo: ‘Díganle a todos que los amo y que sigan cantando'».

