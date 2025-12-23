Kate Hudson rechazó la oferta de Spider-Man para interpretar a Mary Jane

kate hudson ha revelado que casi interpretó a Mary Jane Watson en la película original de Sony «hombre araña«Película en 2002, pero rechazó el papel que finalmente obtuvo. Kirsten Dunst.

La estrella de “Almost Famous” confirmó que había dicho “no” al papel y reveló la película que hizo en el episodio del lunes de “Watch What Happens Live” con el presentador Andy Cohen.

“Es una de esas cosas en las que pienso, ‘Hubiera sido bueno estar en una película de ‘Spider-Man»”, dijo. “Pero al mismo tiempo hice una película llamada ‘Cuatro plumas’. Conocí a Heath Ledger, quien se convirtió en un muy buen amigo y tuve una experiencia que nunca hubiera tenido”.

“Four Feathers” se estrenó unos meses después de “Spider-Man” y fue un drama de guerra protagonizado por Hudson, Heath Ledger, Djimon Hounsou y Wes Bentley. Recibió críticas mixtas y recaudó 29 millones de dólares en taquilla, sin poder recuperar su presupuesto de 35 millones de dólares.

“Una parte de mí piensa: ‘La vida sucede exactamente como se supone que debe hacerlo’”, dijo Hudson. «Y por eso estoy agradecido por ello. Pero lo miro y pienso: ‘Oh, hubiera sido divertido estar ahí’. [Mary Jane].’”

“Spider-Man” recaudó 826 millones de dólares y generó una trilogía protagonizada por Tobey Maguire y Dunst, con las tres películas dirigidas por Sam Raimi. Maguire colgó sus lanzadores de telarañas después de “Spider-Man 3” en 2007, pero regresó para la película del MCU que cruza el universo en equipo “Spider-Man: No Way Home” en 2021. Dunst no ha vuelto a interpretar a Mary Jane desde “Spider-Man 3”.

Hudson añadió: «No se siente bien hablar de eso porque las personas que aparecen en la película son las personas adecuadas y las circunstancias de la vida suceden como suceden».

También reveló que rechazó ofertas de películas que la emparejarían con su madre, la actriz Goldie Hawn.

«Tiene que ser muy divertido», añadió. «Tiene que impactar de una manera diferente. Lo pensamos, pero aún no lo hemos leído. No lo hemos descubierto».