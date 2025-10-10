Kate Hudson es elogiada como la pionera del año de Will Rogers

kate hudsonGoldie Hawn, Kurt Russell y Oliver Hudson se reunieron para cenar el miércoles por la noche en el Hotel Beverly Hilton.

Pero esto no es una noticia ciega sobre una de las familias más famosas de Hollywood. Y esta reunión fue mucho más ostentosa que cualquier evento familiar promedio: Hudson fue el invitado de honor en la Fundación Will Rogers Motion Picture Pioneersbeneficio anual, que recaudó $1,3 millones para el Fondo de Asistencia a los Pioneros. Esta organización brinda ayuda financiera y otro tipo de apoyo a los veteranos de la industria.

«Este premio es realmente especial», dijo Hudson. Variedad sobre haber sido honrado como Pionero del Año por la fundación que lleva el nombre del ícono de Hollywood. “El Parque Estatal Will Rogers es mi patio trasero y, especialmente después de los incendios, su legado tiene algo aún más valioso para mí en este momento, como alguien que creció allí”, continuó, haciendo referencia a los devastadores incendios en Pacific Palisades a principios de este año. “Porque su casa desapareció, el granero desapareció, las cosas que fueron los hitos de mi infancia, pero [this award] dice algo sobre cómo presentas tu legado”.

Una tradición desde hace más de 75 años, el Premio Pionero del Año se otorga a “miembros estimados y respetados de la industria cinematográfica cuyo liderazgo corporativo, servicio a la comunidad y compromiso con la filantropía son excepcionales”, según lo considera la organización filantrópica. Los homenajeados anteriores van desde los padres fundadores de la industria cinematográfica (Cecil B. DeMille, Darryl F. Zanuck, Jack, Harry y Albert Warner y Bob Hope) hasta maestros modernos (Tom Cruise, Elizabeth Banks, Donna Langley de Universal, Kathleen Kennedy de Lucasfilm, la ex presidenta de AMPAS Cheryl Boone Isaacs y los productores de “James Bond” Michael G. Wilson y Bárbara Brócoli). La directora de “Barbie”, Greta Gerwig, recibió el premio de 2024.

Sin embargo, como aludió Hudson en la alfombra roja, la asamblea anual de expositores, distribuidores y ejecutivos de la industria tuvo una vibra notablemente única este año. Mientras fotos personales de Hudson posando con su familia aparecían en el salón de baile, acompañadas de una nota sentimental de su mamá y su papá saludando a su hija en su gran noche (“Con una profunda devoción a su familia y un entusiasmo infinito por la vida, ella llena el mundo con amor, alegría y luz”, escribieron Hawn y Russell. “Nuestros corazones rebosan de orgullo y gratitud por la persona que ella es”), el evento parecía más bien una reunión familiar o una fiesta de graduación que el típico banquete de cena con pollo.

Kate Hudson (tercera desde la izquierda) con Scott MacArthur, Brenda Song, Ike Barinholtz, Drew Tarver y Max Greenfield de “Running Point”. Ryan Miller/Captura de imágenes

Ike Barinholtz es el maestro de ceremonias de la cena Will Rogers Pioneer of the Year 2025 en honor a Kate Hudson. Molly O’Keeffe/Captura de imágenes

Además de la familia real de Hudson, su familia televisiva también se unió a la celebración; Ike Barinholtz, quien cocreó su serie de Netflix “Running Point”, fue el maestro de ceremonias de la ceremonia, mientras que sus coprotagonistas Max Greenfield, Brenda Song y Drew Tarver también se sentaron entre la multitud adinerada.

Barinholtz abrió el evento con un fragmento de comedia sobre el histórico pedigrí de entretenimiento de Hudson. «Amo a Kate Hudson porque, para mí, ella es Los Ángeles. Bromeo diciendo que ella no nació: solo un día surgió del Océano Pacífico», bromeó.

Hudson, señaló Barinholtz, tiene las mejores historias sobre cómo crecer en la industria. “Vengo a sentarme con una taza de café y digo: ‘Oh, esta es una buena taza de café’. Ella dirá: ‘Dios mío, recuerdo la primera vez que tomé un café: Goldie estaba dando una fiesta en la casa de la playa y Ben Stiller estaba allí’. Tenía como 20 años, y él y Jack London estaban jugando baloncesto, y Oliver salió completamente desnudo, y Kurt estaba sosteniendo al bebé Wyatt, como «¿Qué estás haciendo?» ¡Y Steven Spielberg filmó todo!’ No puedes seguir el ritmo de esas historias”.

Luego, Barinholtz pasó de lo tonto a lo sentimental y dijo que lo que más ama de Hudson es su gigantesco corazón. «Cuando estás cerca de ella, no puedes evitar sentir ese amor también», dijo. «En este momento, el mundo parece bastante oscuro, y es un privilegio pasar tiempo con alguien que ama tanto y es capaz de sentir el dolor de las personas pero no sucumbir a la desesperación y el cinismo. Eso es casi una acción radical en estos días, y estoy muy agradecido de ser amigo de alguien así».

A partir de ahí, Barinholtz mostró un clip de felicitaciones de un elenco de primer nivel de antiguos colaboradores y amigos, incluido Matthew McConaughey (coprotagonista de Hudson en «Cómo perder a un hombre en 10 días» y «Fool’s Gold»), Reese Witherspoon, Gwyneth Paltrow, Kathryn Hahn («Cómo perder a un hombre en 10 días», «Glass Onion»), Mindy Kaling (“Corriendo Point”), su coprotagonista de “Song Sung Blue” Hugh Jackman y el director Craig Brewer, además de Hawn, Russell y sus hermanos Oliver Hudson y Wyatt Russell.

Casualmente, Beverly Hilton es el mismo lugar donde Hudson ganó el Globo de Oro por su destacado papel como la etérea «curita» Penny Lane en «Almost Famous». (“Ya sea ganando el Globo o las noches en las que estuvimos aquí presentando, la diversión que se ha tenido en este salón de baile y en ese escenario es real y siempre me encanta volver a ello”, dijo Hudson Variedad en la alfombra roja, antes de tomar un sorbo de un martini sucio que un amigo pronunció en medio de una entrevista con la revista People).

El director de “Almost Famous”, Cameron Crowe, entregó el premio a Hudson y subió al escenario después de la presidenta de la Fundación Will Rogers Motion Picture Pioneers, Lisa Bunnell de Focus Features, y el presidente del comité PAF, Kyle Davies de Bleecker Street Media.

“Es tan sencilla como persona que hace que su trabajo como actriz, cantante y filántropa, autora e ícono cultural parezca casi sin esfuerzo”, dijo Crowe en el escenario. «Ella abre su propio camino, su propio camino, y eso es lo que hace a un pionero. Desde el primer momento, la cámara la amó. Tanto hombres como mujeres también la amaron. Todas las edades podían ver a una estrella que te hacía inclinarse… Ni siquiera tenías que conocerla; ella ya era tu mejor amiga en la pantalla».

Después de obtener una nominación al Oscar a la mejor actriz de reparto por «Casi famosos», Hudson es De nuevo en la carrera por los premios. con su próxima película “Song Sung Blue”, sobre una pareja de la vida real que formó una banda tributo a Neil Diamond y se convirtió en una sensación local, demostrando que nunca es demasiado tarde para encontrar el amor o seguir tus sueños. El drama musical biográfico llega a los cines el día de Navidad con Variedades Clayton Davis informa que la actuación de Hudson está generando elogios iniciales de la prensa y de expertos de la industria, y muchos lo llaman «el mejor trabajo de su carrera».

Cameron Crowe le entrega a Kate Hudson el premio Will Rogers Pionero del Año 2025. Molly O’Keeffe/Captura de imágenes

De izquierda a derecha, Goldie Hawn y Kurt Russell asisten a la cena Will Rogers Pioneer of the Year 2025 en honor a Kate Hudson el 8 de octubre de 2025 en Beverly Hills, California. (Foto de Ryan Miller/Capture Imaging) Molly O’Keeffe / @captureimaging.com

Crowe sumó sus elogios al creciente revuelo y describió la actuación de Hudson en una escena en particular como una «que te rascará el alma». Dijo: «Es una clase magistral sobre la verdadera emoción en el cine… Si hoy eres un actor joven y buscas un ejemplo de cómo convocar dolor, tristeza, alegría, risa y más alegría en un solo momento, ese camino te lleva a Kate Hudson».

Hudson fue recibido en el escenario con una gran ovación. “Lo que más me destaca de recibir este premio son dos palabras que para mí son muy importantes, comunidad y legado”, dijo una vez subió al podio. «Para mí, personalmente, continuar con una tradición de valores que se han transmitido de generación en generación es increíblemente importante. Lo es todo. Crecí en un núcleo familiar increíblemente fuerte y siempre he sentido que lo que hago representa algo más grande que yo mismo: es mi familia, son mis hijos, es mi círculo íntimo, es el círculo más grande. Y no me esfuerzo por alcanzar la perfección, lo encuentro muy aburrido, pero sí trato de vivir de una manera de la que puedan estar orgullosos».

Hudson primero elogió a su madre, a quien llamó su modelo a seguir, por su dedicación a la filantropía y por dejar su carrera como actriz en un segundo plano durante los últimos 25 años a favor de defender a los niños a través de su fundación. “Gracias por enseñarme a no pensar en lo que haré en mi vida, sino en quién seguiré siendo y a vivir con propósito y compasión”, dijo Hudson mientras a Hawn se le llenaban los ojos de lágrimas.

A un sonriente Russell, Hudson le dijo: «Gracias por criarme en su vibrante mundo. Por mantenerme con los pies en la tierra y recordarme el poder de la narrativa y la importancia de construir el carácter, no sólo en los roles que desempeñamos sino en la vida y en el hogar».

Hudson continuó agradeciendo a su mamá y a su papá por “ser un ejemplo de amor verdadero y de lo que es el compromiso, y por tener el coraje, la confianza y la disciplina para tener los mismos peinados durante 40 años”. (Ante esto, Hawn soltó una carcajada).

“Gracias a ellos, tuve mucha suerte de crecer rodeada de grandes artistas”, dijo Hudson, concluyendo sus comentarios. «Es el mundo más hermoso en el que sumergirse y en el que crecer, y estoy infinitamente agradecido de poder explorarlo todos los días. Pero Will Rogers nos recuerda que nuestro trabajo sólo importa cuando lo conectamos nuevamente con la humanidad… Las artes siempre han consistido en unir a las personas y, en tiempos difíciles, nos conectan, nos curan y nos ayudan a salir adelante».

Kate Hudson posa con Lisa Bunnell y Kyle Davies. Ryan Miller/Captura de imágenes