Kate Hudson en ‘Song Sung Blue’ podría ser un regreso a los Oscar

Hay actuaciones que nos recuerdan lo que ya sabemos, y luego hay actuaciones que destrozan nuestras suposiciones por completo, obligándonos a contar con un talento que de alguna manera habíamos logrado subestimar.

kate hudsonEs el turno de Claire Sardinia, también conocida como “Thunder” en “Thunder” de Craig Brewer.Canción cantada azul» pertenece enfáticamente a la última categoría. Es una pieza de actuación reveladora que se anuncia a sí misma, al igual que el poder de un coro de Neil Diamond: una pieza increíblemente tierna y feroz que se siente evidentemente viva.

Con su estreno mundial en el Festival de Cine AFI el domingo, algo palpable podría estar en el aire. Existe una comprensión colectiva de que podríamos estar presenciando los momentos iniciales de un contendiente viable al Oscar. Hudson canaliza la cruda vulnerabilidad de Reese Witherspoon caminando por la línea a la sombra de Johnny Cash, la transformación física de Hilary Swank convirtiéndose en boxeadora, la autenticidad vivida de Frances McDormand navegando por el helado paisaje moral de Fargo y el compromiso de potencia estelar de Renée Zellweger convirtiéndose en Roxie Hart. Ah, y con una pizca de Lady Gaga’s Ally al darse cuenta de que ella es, de hecho, una estrella que nace. Es, sin lugar a dudas, el mejor trabajo de su carrera.

El lanzamiento del día de Navidad de Focus Features cuenta la historia real de dos músicos en apuros que forman una banda tributo a Neil Diamond, una premisa que, en menos manos, podría parecer, en el mejor de los casos, peculiar. Pero Brewer, el cineasta nacido en Memphis que nos dio la película ganadora del Oscar “Hustle & Flow” y lanzó la trayectoria de Da’Vine Joy Randolph hacia su estatuilla de “Holdovers” con “Dolemite Is My Name”, entiende algo esencial acerca de los soñadores estadounidenses marginados. Sabe que la dignidad vive en los detalles y que la redención muchas veces lleva lentejuelas.

Lo que hace que la actuación de Hudson sea tan potente es su negativa a ser condescendiente. Ella interpreta a una mujer que navega por sus sueños, sólo para que estos se vean trastornados por una tragedia inesperada. La Academia ha reconocido durante mucho tiempo las representaciones de personas que enfrentan adversidades y discapacidades: Stephen Hawking de Eddie Redmayne, la Dra. Alice Howland de Julianne Moore, Christy Brown de Daniel Day-Lewis, pero con demasiada frecuencia estas actuaciones, por hábiles que sean, pueden parecer ejercicios teatrales. Hudson hace algo más raro: no hay distancia entre la actriz y el personaje, no hay costuras visibles en la construcción. Es el tipo de habitabilidad orgánica que te hace olvidar que estás viendo la letra A mayúscula. Interino en absoluto.

El amor de la Academia por los músicos está bien documentado: desde “Walk the Line” hasta “Ray” y “Bohemian Rhapsody”. Su respuesta a las historias de discapacidad con especial reconocimiento es igualmente clara. Pero “Song Sung Blue” sintetiza estos elementos en algo genuinamente placentero para el público: el tipo de película que puede resonar con el grupo demográfico más amplio y de mayor edad de la Academia y al mismo tiempo sentirse vital y contemporánea. Este es el punto ideal donde el arte se encuentra con la accesibilidad.

Cortesía de funciones de enfoque

La presentación de Hudson a través de la categoría de comedia/musical de los Globos de Oro es estratégicamente sólida. Esa carrera se ha convertido en la plataforma de lanzamiento no oficial de los Oscar en los últimos años, impulsando a Emma Stone (“Poor Things”) y Michelle Yeoh (“Everything Everywhere All at Once”) al gran premio. Incluso cuando el Globo va en una dirección diferente, como lo hizo con Demi Moore sobre el eventual ganador del Oscar Mikey Madison el año pasado, la nominación en sí proporciona una visibilidad crucial. Aunque el material no es “cómico”, la flexibilidad de las categorías de género de los Globos le da a Hudson una ventaja y podría crear una carrera reñida entre ella y la esperada competencia Cynthia Erivo (“Wicked: For Good”) y Chase Infiniti (“One Battle After Another”).

Han pasado 25 años desde que Hudson obtuvo una nominación como actriz de reparto por su papel de Penny Lane, de cabello dorado, en “Almost Famous”, un papel que debería haber presagiado una carrera de esos momentos. En cambio, condujo a más de una década de comedias románticas que, si bien tuvieron éxito financiero, nunca exigieron que la tomáramos “en serio” como actriz (aunque quienes prestaron atención vieron destellos: su trabajo en “Nine” y su papel de robo de escena en “Glass Onion” insinuaban reservas más profundas). Si logra esta nominación, Hudson se uniría a la enrarecida compañía de actores con intervalos bastante largos entre nominaciones al Oscar: Julie Christie, Sally Field, Angela Bassett, un panteón de mujeres cuyo talento la industria olvidaba periódicamente y luego volvía a recordar.

Con Brewer como arquitecto de este escaparate, en realidad tiene importancia para la narrativa general. Un director blanco que ha pasado su carrera como un aliado genuino, no del tipo performativo, sino uno que aprendió de la mano del fallecido gran John Singleton. Fue Singleton quien vio algo esencial en el debut de Brewer en Memphis y lo ayudó a conseguir financiamiento para “Hustle & Flow”. Singleton, quien se convirtió en el primer director negro nominado a un Oscar con “Los chicos del barrio”, reconoció en Brewer a un colaborador que entendió que la representación auténtica no se trata de quién cuenta la historia, sino cómo: con cuidado y especificidad.

El trabajo posterior de Brewer (dirigir 11 episodios de “Empire”, lanzar las carreras de artistas negros y elegir consistentemente proyectos que centren las voces marginadas) representa el tipo de alianza de Hollywood que realmente mueve la aguja. Su trabajo habla más que cualquier comunicado de prensa o declaración del estudio.

Sigue siendo incierto si Brewer obtendrá una nominación en una carrera de director sobrecargada, aunque su guión adaptado podría encontrar tracción en una categoría que históricamente ha abrazado opciones populistas (es decir, “Top Gun: Maverick” y “Logan”). Mi evaluación inicial es que esto no es un “querida crítica”, pero siempre les recordaré la regla número uno para predecir el premios oscar: los críticos no son votantes.

En particular, si Focus Features logra conseguir nominaciones para Hudson junto con sus compañeros de estudio, Jessie Buckley (“Hamnet”) y Emma Stone (“Bugonia”), lograrán algo que no se había visto desde la asombrosa trifecta de Miramax de 2002 de Salma Hayek, Renée Zellweger y la eventual ganadora Nicole Kidman.

Si bien Hudson puede ser la pieza central, “Song Sung Blue” también recibe ayuda del conjunto que la rodea. Hugh Jackmannominado al Oscar por “Los Miserables”, ofrece una actuación audaz y conmovedora. Como un músico acabado que se aferra a sueños desvanecidos y un orgullo fracturado, Jackman reduce su talento para el espectáculo y aprovecha su vulnerabilidad característica.

El elenco secundario también brilla, en particular Jim Belushi, quien continúa su reciente renacimiento crítico con otro papel destacado luego de su destacado papel en el debut como director de Kristen Stewart, «The Chronology of Water». Y luego está la joven Ella Anderson, nombrada recientemente una de Variedades 10 actores a seguir en 2025, que aporta una profundidad sorprendente y una claridad emocional a su papel de Rachel, la hija de Claire. Es una actuación destacada que sugiere una carrera importante por delante.

Mientras “Song Sung Blue” se prepara para su lanzamiento el 25 de diciembre, el mayor regalo que estamos recibiendo este año es el recordatorio de que después de todos estos años, Hudson todavía lo tiene. Los Oscar también podrían pensar lo mismo.