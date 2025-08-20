‘Katabasis’ en proceso como serie de televisión en Amazon

Una semana de publicación, «Babel» y «Yellowface» Rf kuck‘La nueva novela de fantasía «Katabasis«Ya está en proceso como una serie de televisión en Amazon MGM Studios. «The Walking Dead» Showrunner Angela Kang está establecido como escritor y showrunner en el proyecto.

Lanzar el 26 de agosto de Harper Voyager PublishingLa «Katabasis» de Kuang es una fantástica sátira académica que sigue a Alice Law, una estudiante graduada que estudia magia en la Universidad de Cambridge, mientras desciende al inframundo para recuperar a su asesor fallecido, el profesor Grimes, para obtener su recomendación para asegurar su futuro después de la graduación. El rival académico de Alice, Peter Murdoch, decide unirse a ella, y juntos se embarcan en un viaje por los tribunales del infierno en busca de Grimes.

Amazon MGM Studios, que ha optado por los derechos de televisión para «Katabasis», describe la adaptación como «una fantasía de la academia oscura en la que dos estudiantes graduados en magia deben dejar de lado su rivalidad y viajar por el infierno para salvar el alma de su profesor, tal vez a costa propia».

Kang producirá el proyecto junto con Kuang, Mandy Safavi (a través de Kang’s Kang & Co. Banner), Ben Smith y Jeffrey Weiner. Adam Docksey será co-ejecutivo de productos para cautivado Ent.

Más recientemente, Kang se estableció como Showrunner en el ahora «Silk: Spider Society» ahora Serie de acción en vivo en Amazon MGM Studios, donde actualmente está bajo un acuerdo general de varios años. Kang anteriormente se desempeñó como showrunner de «The Walking Dead» y es un productor ejecutivo de una de la serie de spin -off en curso de AMC, «The Walking Dead: Daryl Dixon». Kang comenzó en la industria de la televisión como escritora en «Terriers» de FX.

«Katabasis» viene inmediatamente de los best sellers y premios consecutivos para Kuang: «Babel» de 2022, que explora temas de imperialismo, racismo y capitalismo a través de una versión fantástica de la Universidad de Oxford en el siglo XIX y la «cara amarilla» de 2023, una novela que cubre la diversidad racial en la industria editorial.

El trabajo debut de Kuang fue la épica serie de fantasía china «The Poppy War», que consta de tres libros publicados entre 2018 y 2020. Un alumno de Cambridge y Oxford y actualmente un candidato a doctorado en Yale, las ventas de Kuang totalizan más de cuatro millones de copias en todas sus novelas combinadas.

Kuang es representado por Steve Fisher en IAG y Hannah Bowman en Liza Dawson Associates.

Kang es representado por Dave Park en Uta y AB Fischer en Labetate.