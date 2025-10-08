Kaspersky interviene en Indonesia

Jacarta – Empresa de ciberseguridad Kaspersky anunció la expansión de su negocio de consumo en Indonesia a través de una asociación con PT Kharisma Inside Mandiri Sejahtera (Germen).

Esta medida amplía el alcance de la ciberseguridad del consumidor de Kaspersky en Indonesia, garantizando que más hogares (hogares) y las personas obtienen acceso a soluciones avanzadas de protección digital.

Con la creciente popularidad del estilo de vida digital en Indonesia, los consumidores son cada vez más vulnerables a amenazas cibernéticas como phishing, fraude en línea y ataques de malware.

De hecho, el año pasado, las soluciones de Kaspersky bloquearon casi 20 millones de amenazas web dirigidas a usuarios de Indonesia.

A través de esta asociación, Kaspersky aprovechará la extensa red de distribución de KIMS para hacer que sus soluciones de ciberseguridad sean más accesibles y asequibles para familias, estudiantes y propietarios de pequeñas empresas.

«Indonesia es uno de los mercados digitales de más rápido crecimiento en el Sudeste Asiático, y proteger a los consumidores en este entorno es una máxima prioridad», afirmó Choon Hong Chee, jefe de canal de consumo Kaspersky para Asia Pacífico, en Yakarta, el miércoles 8 de octubre de 2025.

Según él, asociarse con KIMS permite a Kaspersky acercar sus soluciones de ciberseguridad a millones de indonesios, al tiempo que les permite disfrutar de los beneficios de la tecnología.

En la misma ocasión, el director ejecutivo de KIMS, Eddy Cahyono, admitió que esta asociación era un hito histórico que complementaba aún más los logros de la empresa y ampliaba su cartera.

La asociación se centrará en distribuir las principales soluciones de seguridad para el consumidor de Kaspersky, incluidas Kaspersky Standard, Plus y Premium, así como soluciones diseñadas específicamente para familias con niños y personas que trabajan de forma remota.

«Confiamos en que los productos y la tecnología de seguridad de alta calidad de Kaspersky, combinados con nuestra distribución en Indonesia, proporcionarán una base sólida para una Indonesia más segura», afirmó Eddy.