Kasia Smutniak reacciona violentamente por las opiniones sobre el aborto

El casting de la actriz de origen polaco Kasia Smutniak como María en Mel Gibson‘s «La resurrección de Cristo” está generando controversia entre grupos católicos de extrema derecha en su país natal, donde Smutniak es conocida como una activista pro-aborto.

Según lo informado exclusivamente por VariedadEl rodaje de la postergada continuación de Gibson de “La Pasión de Cristo” de 2004 comenzó a principios de octubre en los Estudios Cinecittà de Roma. y su elenco principal ha sido completamente refundido. El actor finlandés Jaakko Ohtonen (“El último reino”) interpreta el papel de Jesús, reemplazando a la estrella original Jim Caviezel. María Magdalena, papel desempeñado en “Pasión” por Monica Bellucci, será interpretado en “Resurrección” por la actriz cubana Mariela Garriga, y Smutniak reemplaza a Maia Morgenstern como María.

Los medios polacos informan que partidarios del partido conservador provida Ley y Justicia (PiS) del país han escrito a la pancarta de Icon Productions de Gibson para protestar por el casting de Smutniak, citando su apoyo al movimiento Strajk Kobiet (Huelga de Mujeres), cuya silueta es una sufragista con un rayo rojo, que ha estado detrás de una campaña nacional contra las estrictas leyes de aborto de Polonia.

Cuando llega por VariedadEl publicista de Gibson, Alan Nierob, dijo que no estaba al tanto de esta protesta. Smutniak no hizo comentarios a través de su agente.

Smutniak vive en Italia, donde ha actuado en más de 40 películas y programas de televisión, incluidas las series de Sky “Devils” y “Domina”, en las que interpreta el papel principal de Livia Drusilla. Smutniak hizo su debut como directora con el documental “Walls” (“Mur”), que se estrenará en Toronto en 2023, un diario de viaje en su país de origen denunciando el muro que el gobierno polaco construyó en la llamada zona roja en el este de Polonia para impedir la entrada de inmigrantes.

Algunos oponentes polacos al casting de Smutniak incluso están tratando de conseguir apoyo para X de comentaristas conservadores estadounidenses como Candace Owens, como es evidente en la publicación a continuación.

Querida Candace Owens. @RealCandaceO Tengo curiosidad ¿qué opinas sobre esta elección?

Querida Candace Owens. @RealCandaceO Tengo curiosidad ¿qué opinas sobre esta elección?

Kasia Smutniak, actriz polaco-italiana, fue elegida para interpretar a la Madre de Jesús en la nueva película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo. ¿Debería alguien con opiniones tan izquierdistas tan fuertes y que apoya el aborto…?

Se sabe que Caviezel, la estrella de “La Pasión de Cristo”, es un católico declarado que se opone al aborto; sin embargo, Monica Bellucci se ha pronunciado a favor del derecho de la mujer a elegir y calificó su prohibición de “falsedad moral”. Por lo tanto, la elección de Gibson de una actriz pro-aborto no es una novedad, aunque es un ícono conservador conocido por oponerse tanto al control de la natalidad como al aborto.