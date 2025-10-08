Karur Stampede: Vijay, TVK, mueve SC desafiando el pedido de HC para configurar SIT







Tamil actor Vijay Party Party Tribunal Supremo Desafiar la orden del Tribunal Superior de Madras que constituye una sentada para investigar la estampida de Karur que mató a 41 personas. El Tribunal de Apex acordó escuchar la súplica el viernes.

Un banco que comprende el Presidente del Tribunal Supremo BR Gavai y el juez K Vinod Chandran tomó nota de las presentaciones de un abogado que la súplica, presentada a través del secretario de TVK, Aadhav Arjuna, figura en la lista.

El martes, el banco acordó escuchar el 10 de octubre al líder de BJP, Uma Anandan, la súplica que desafía la orden del Tribunal Superior que rechazó una investigación de CBI en la estampida del 27 de septiembre y busca una Investigación CBI.

El CJI acordó escuchar la súplica instantánea el viernes junto con la otra petición.

TVK ha buscado una investigación independiente bajo la supervisión de la Corte Suprema, sosteniendo que una investigación justa e imparcial no sería posible si se realiza únicamente por los oficiales de la policía de Tamil Nadu.

La estampidalo que llevó a 41 muertes, lesionó a más de 60 personas. La policía señaló que el mitin vio una participación de 27,000, casi tres veces los 10,000 participantes esperados. La policía también culpó a un retraso de siete horas de Vijay al llegar al lugar.

