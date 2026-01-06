Kartini se presenta en forma de asistente virtual

Jacarta – Desarrollo asistente virtual se siente cada vez más en la vida digital de la sociedad indonesia. Tecnología ya no es sólo una herramienta, sino que empieza a posicionarse como una representación del valor, el carácter y el enfoque humano de un servicio.

En medio de la adopción masiva de servicios financieros digitales, la presencia de asistentes virtuales es un puente entre la tecnología y los usuarios. Ayuda a simplificar los procesos, responder a las necesidades y, al mismo tiempo, generar confianza en cada interacción.

Curiosamente, los asistentes virtuales ahora también se interpretan como un símbolo de inclusión y empoderamiento. La figura de Kartini se presenta como una representación de que la tecnología moderna puede seguir aportando valores locales que sean relevantes para la sociedad indonesia.

Este enfoque se refleja en la decisión de Beyondtech de presentar a Kartini como el asistente virtual de la empresa. Esta cifra es parte de la estrategia de Beyondtech de brindar servicios de pagos y remesas de fácil acceso y orientados al usuario.

Después de convertirse con éxito en una de las marcas confiables de pagos y remesas en Indonesia, Beyondtech cerró la Reunión Anual de 2026 con un claro mensaje de transformación. La compañía enfatizó su disposición para entrar en 2026 con una dirección estratégica, un liderazgo sólido y un enfoque en el crecimiento sostenible.

La compañía valora que este momento no es sólo una agenda anual. La Reunión Anual se posiciona como un punto de partida para fortalecer la identidad corporativa, la gobernanza y la confianza pública en medio de la dinámica de la industria de pagos.

Con millones de usuarios atendidos cada día, Beyondtech reafirma su base fundamental. La empresa quiere garantizar que la innovación tecnológica siga basándose en objetivos, valores y beneficios sociales.

Este fortalecimiento también estuvo marcado por una renovación de la estructura de liderazgo. Beyondtech aporta figuras experimentadas para fortalecer la toma de decisiones y la estabilidad organizacional.

«La presencia de dos nuevas figuras en las filas de liderazgo de Beyondtech es un paso estratégico para fortalecer las bases construidas hasta ahora», afirmó el director de Beyondtech, Maulana, citado en un comunicado oficial el martes 6 de enero de 2026.

La estructura de liderazgo de Beyondtech ahora se ve reforzada por Alan Maulana como presidente, comisionado y junta de fundadores. Aporta más de 10 años de experiencia en la industria de pagos y servicios financieros para mantener una dirección estratégica a largo plazo.

Además, se suma como comisario Priadi Santoso con más de dos décadas de experiencia en el sector de los sistemas de pago. Su experiencia en Bank Indonesia fortalece la disciplina regulatoria y la gestión de riesgos corporativos.