Karnataka: Niño de 10 años asesinado, 12 heridos en la explosión del cilindro en Bengaluru







Un niño de 10 años murió y 12 personas resultaron heridas en una explosión de cilindro en Bengalurú El viernes, dijo la policía, informó la agencia de noticias PTI.

El incidente ocurrió en Chinnayanpalya del Wilson Garden, Bengaluru central, un vecindario predominantemente residencial donde las casas se encuentran entre sí.

Muchos residentes se habían ido a trabajar temprano en la mañana, lo que probablemente impedía más bajas. Los lugareños afirmaron que algunos habían sufrido graves heridas. Los servicios de incendio y emergencia y el Fuerza estatal de respuesta a desastres (SDRF) se apresuró a la escena.

La policía de Adu Godi dijo que los heridos han sido trasladados a un hospital cercano, informó PTI.

«El trabajo de rescate sigue sucediendo», dijo un funcionario.

Según fuentes del departamento de bomberos, la explosión del cilindro resultó en el colapso de 8-10 casas, informó PTI.

Se sospecha que una fuga de cilindro ha causado la explosión.

Karnataka El primer ministro Siddaramaiah visitó el lugar.

En declaraciones a los periodistas, el comisionado de policía de la ciudad, Seemanth Kumar Singh, dijo que la casa en la que ocurrió la explosión estaba siendo alquilada por una familia de tres miembros.

«El hombre trabaja como trabajador y se había ido a trabajar temprano en la mañana como de costumbre. La madre y la niña en casa resultaron heridas. Pero el niño que murió estaba en una casa vecina», dijo Kumar, informó PTI.

Dijo que la sala de control de la policía recibió la llamada alrededor de las 8.30 a.m.

«Inmediatamente informamos el Escuadrón de eliminación de bombasEscuadrón antiterrorista, fuerza estatal de respuesta a desastres, brigada de bomberos, así como la policía local «, agregó Singh, informó PTI.

Según él, de tres a cuatro casas estaban completamente dañadas y alrededor de seis a siete fueron parcialmente dañadas. Las ventanas de vidrio y las puertas de algunas casas en el área también sufrieron daños, agregó, informó PTI.

«Estamos limpiando las casas que están dañadas, y una investigación está activada. Es demasiado pronto para decir qué causó exactamente la explosión», dijo Kumar.

(Con entradas de PTI)





Fuente