





En medio de los rumores políticos en Karnataka, la ciudad de Bijapur MLA Basanagouda Patil Yatnal afirmó el domingo que el viceministro principal DK Shivakumar se está inclinando hacia el BJP. La declaración se produce después de que dijo que Shivakumar cantó la canción de oración RSS en la Asamblea recientemente fue «Drama». El líder principal, que fue expulsado del BJP Por violar la disciplina del partido, incluso afirmó que hubo una ronda de discusión en Delhi para convertir a Shivakumar en el Ministro Principal si venía con 60-70 MLA del Congreso, pero no pasó nada ya que el liderazgo del Partido de azafrán recibió un informe de que carecía del apoyo de los legisladores.

Mientras Shivakumar se negó a reaccionar ante las afirmaciones de Yatnal, afirmó: «No quiero tirar piedras sobre basura o estiércol de vaca».

Comentando ShivakumarYatnal dijo: «DK Shivakumar está haciendo drama (cantando la canción de oración RSS). Ha mantenido una pierna hacia BJP. Ha tenido una ronda de discusión con BJP. Como MLA no están con ellos, ellos (BJP) dejaron el plan».

«Hubo una reunión en Delhi con Shivakumar bajo el liderazgo del presidente estatal de BJP (por Vijayendra) sobre obtener 60-70 MLA del Congreso. Él (Shivakumar) quería un entendimiento con el BJP. Pero un informe ha ido (a BJP Top Brass) que ni siquiera hay 12-13 personas (MLAS) detrás de Shivakumar, y todos están con SiddaDarama, que SiddaHons no hay 12-13 personas que están a los Medios, y todos están con SiddaHeheh, que se han dicho a todos, todos están con SiddahiAh, que no hay a los Medios de SiddehiAs, y todos están con SiddaHonsh, que están a los Medios, y todos están con SiddaHonshons, Siddahons, a los Medios. Kalaburagi.

Al señalar que un líder de alto mando de BJP le preguntó cuántos MLA tiene con Shivakumar, Yatnal dijo: «Le dije que 10-12 estaban allí, y si viene con el BJP, ninguno vendrá. Él (líder de BJP) dijo que mi evaluación era correcta».

Al afirmar que el líder del BJP le había dicho que se celebró una discusión sobre cómo hacer de Shivakumar el CM y Vijayendra como Diputado CM, Yatnal dijo: «Ambos juntos habrían vendido Karnataka. Es por eso que me opongo a que Shivakumar se convierta en CM «.

Atando al CM actual y al CM adjunto, agregó además: «Siddaramaiah (como CM) puede hacer las cosas a favor de los musulmanes durante dos años, pero Shivakumar no debería convertirse en CM. Está corrupto, y unirse a otra persona corrupta del BJP es malo para Karnataka».

Yatnal ha sido abiertamente crítico con Vijayendra incluso cuando estaba en el BJP. Anteriormente también acusó a Vijayendra de disfrutar de la «política de ajuste» con el Congreso gobernante y tratando de mantener al partido en sus garras junto con su padre, BS Yediyurappa.

(Con entradas de PTI)





