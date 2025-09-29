Karnataka: las drogas recuperadas por valor de Rs 9 millones de rupias; Dos extranjeros entre siete arrestados







Siete personas, incluidos dos ciudadanos extranjeros, han sido arrestados en casos separados de tráfico de drogas y narcóticos por valor de Rs 9.93 millones de rupias han sido incautados de ellos en operaciones recientes, dijo el lunes la policía.

Los arrestos fueron realizados por el ala narcótica del Rama del crimen central (CCB) De la policía de Bengaluru en los últimos 10 días, dijeron.

La policía ha incautado 3.858 kg de cristal MDMA, 41 gramos de píldoras de éxtasis, 1.82 kg de Hydro Ganja, 6 kg de ganja, un automóvil y un vehículo de dos ruedas presuntamente utilizado en el crimen.

Dirigiéndose a los periodistas, el comisionado de policía de la ciudad, Seemanth Kumar Singh, dijo que el ala antinarcótica del CCB ha detectado cinco casos en los que siete vendedores ambulantes, incluidos dos ciudadanos extranjeros, han sido arrestados.

«Se han incautado un total de 9.93 millones de rupias en drogas, de las cuales se estima que las píldoras de MDMA y éxtasis valen Rs 7.80 millones de rupias», dijo.

Agregó que en uno de los casos, Hydro Ganja que se transportaba a través del servicio de mensajería desde un país extranjero en la oficina de correos también se recuperó.

Singh atribuyó el éxito a la vigilancia de la fuerza y ​​la proactividad de sus equipos.

Más tarde, en un comunicado, la oficina del Comisionado compartió detalles sobre cada uno de los casos.

El 18 de septiembre, en los límites de la estación de policía de Mahadevapura, los oficiales de ala de narcóticos de CCB que actuaron en un informante asaltaron una ubicación y detuvieron a un vendedor de drogas. Durante el interrogatorio, el acusado, un ingeniero de software que trabaja en una empresa privada, confesó que compró Hydro Ganja a un precio bajo de Kerala y lo vendió a tasas más altas a los clientes para llevar un estilo de vida lujoso y ganar dinero rápido.

El mismo día, en los límites de la estación de policía de Siddapura, el CCB detuvo a tres vendedores ambulantes. Confesaron comprar ganja a bajo precio y venderlo a precios más altos para obtener ganancias.

En los límites de la estación de policía de Adugodi, el 19 de septiembre, el CCB atrapó a un vendedor ambulante de drogas, quien durante el interrogatorio reveló que era un estudiante de la universidad dental y, para ganar dinero rápido y llevar una vida lujosa, solía comprar Cannabis hidroeléctrico a tarifas bajas y venderlo a clientes conocidos a precios más altos.

El 24 de septiembre, basado en los aportes de inteligencia de que un paquete que contiene sustancias narcóticas había llegado desde el extranjero en la oficina de correos extranjeras en los límites de la estación de policía de KG Nagar, los funcionarios realizaron una redada y confiscaron 1.22 kg de dicha sustancia y otro material. Se ha registrado un caso contra el acusado que reservó el paquete.

El 25 de septiembre, dos ciudadanos extranjeros supuestamente involucrados en el vendedor de drogas fueron atrapados después de una redada en Hebbagodi.

Durante el interrogatorio, confesaron que compraron cristales de MDMA y píldoras de éxtasis a precios bajos y los vendieron a clientes conocidos a tasas más altas para facilitar el dinero, agregó el comunicado.

