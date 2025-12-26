Karnataka: la explosión de un cilindro de helio en Mysuru mata a una persona y cinco heridos







Una persona murió y otras cinco resultaron heridas cuando un cilindro de gas helio, utilizado para llenar globos, explotó en Mysuru de Karnataka el jueves, dijeron funcionarios.

El incidente ocurrió alrededor de las 20.30 horas frente a la puerta Jayamartanda del Palacio de Mysore en la ciudad.

El vendedor de globos, identificado como Salim (40), hijo de Khamaruddin y residente de la aldea de Tofiya, distrito de Kannauj en Uttar Pradesh, murió en el acto.

Según los funcionarios, cinco personas que se encontraban cerca del incidente Spot también sufrió heridas.

Los heridos han sido identificados como Shehnaz Shabbir (54), Lakshmi (45), Kotresh Gutte (54), Manjula Nanjangud (29) y Ranjita (30). Han sido ingresados ​​en el hospital y están recibiendo tratamiento médico.

La policía está investigando el incidente.

Se esperaban más detalles.

