Karnataka HC ordena a RSS que presente una nueva petición para una marcha de ruta en Chittapur







El Tribunal Superior de Karnataka El domingo pidió a los representantes del RSS que presentaran una nueva solicitud solicitando permiso para realizar su marcha de ruta en Chittapur del distrito de Kalaburagi el 2 de noviembre, informó la agencia de noticias PTI.

Así lo afirmó el juez MGS Kamal después de que el peticionario presentara ante el tribunal que pretende realizar la marcha de la ruta el 2 de noviembre, ya que el permiso para el domingo (19 de octubre) fue rechazado por las autoridades, informó PTI.

Se constituyó un tribunal especial del HC para escuchar la petición presentada por Ashok Patil en nombre de RSS.

El juez, durante la audiencia, preguntó al peticionario si sería posible realizar la marcha en una fecha u horario alternativo, a lo cual el abogado del peticionario afirmó que el 2 de noviembre sería adecuado.

«En vista de las presentaciones, el peticionario deberá presentar una nueva solicitud con detalles de la ruta, lugar y hora, junto con las respuestas a las preguntas planteadas anteriormente… la solicitud se presentará al comisionado adjunto del distrito de Kalaburagi con copia al magistrado ejecutivo de Taluka y a la policía», dijo el tribunal, informó PTI.

Además, pidió a las autoridades que consideraran la solicitud y presentaran el informe al tribunal el 24 de octubre.

En esta petición de fondo no se dicta sentencia alguna y la misma será considerada al recibir el informe, agregó.

La petición inicialmente buscaba instrucciones a las autoridades para que consideraran la solicitud que buscaba permiso realizar una marcha de ruta el domingo. Durante la audiencia de hoy se presentó una demanda interlocutoria (IA), buscando modificar la petición, informándose al tribunal que las autoridades han negado el permiso.

Las autoridades de Chittapur, el distrito electoral del ministro Priyank Kharge, negaron el permiso para la marcha de la ruta RSS el domingo, citando la posibilidad de perturbar la paz y la ley y el orden.

El Tahasildar de Chittapur, citó que la organización Ejército Bhim también ha informado, a través de una carta, que ellos también realizarán una marcha por la misma ruta el 19 de octubre.

El gobierno estatal También el sábado emitió una orden que hace obligatorio el «permiso previo» para que cualquier organización privada, asociación o grupo de personas utilice propiedades o instalaciones gubernamentales.

El tribunal estaba escuchando una petición que solicitaba permiso para una marcha por la ruta RSS en el distrito electoral del ministro de Karnataka y líder del Congreso, Priyank Kharge, Chittapur.

Esto se produce en medio de la lucha en curso entre el gobierno de Karnataka y el RSS.

La disputa por el RSS estalló en Karnataka cuando Priyank Kharge solicitó la prohibición de las actividades RSS en escuelas públicas, colegios y templos estatales. Dijo que no se deberían conceder permisos para actividades fuera del plan de estudios en escuelas y colegios públicos.

También escribió al Ministro Principal Siddaramaiah, instando a tomar medidas contra los funcionarios que participan en programas RSS, citando la violación de la Regla 5 (1) de las Reglas (de conducta) de la administración pública del estado de Karnataka, 2021.

(Con aportes de PTI)





Fuente