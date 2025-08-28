Karnataka: El hombre se ahoga durante la inmersión de Ganesh Idol en el lago de Belur







Un hombre de 28 años se ahogó en el lago Belur en el distrito de Mandya de Karnataka durante Inmersión en ídolo de Ganesh Con motivo de Ganesh Visarjan, dijo la policía.

La víctima, identificada como Pradeep, un residente de la aldea de Yarahalli, se ahogó durante las actividades de inmersión nocturna llevadas a cabo por un grupo de jóvenes, según el Superintendente de Policía de Mandya, Mallikarjun Baladandi, según la agencia de noticias ANI.

«Los jóvenes estaban realizando inmersión de Ganesh en el lago Belur por la noche. En este momento, Pradeep, que había entrado en el agua con los jóvenes, se ahogó y murió. Se sospecha que Pradeep había bebido alcohol y se había ido al agua», dijo el SP.

«El personal de la Brigada de Bomberos sacó el cadáver de Pradeep. El caso está bajo la jurisdicción de la estación de policía rural de Mandya», dijo la policía, informó la agencia de noticias ANI.

Más temprano en el día, Pramoda Devi Wadiyar, miembro de la antigua familia real de Mysore, emitió una declaración sobre el Templo Chamundeshwari y las celebraciones del Festival Dasara de este año, que están siendo planificadas por el Karnataka gobierno.

En la declaración, Wadiyar calificó los planes de celebración del gobierno de Karnataka y la política reciente sobre el tema como «profundamente inquietante».

El ministro de la Unión, Shobha Karandlaje, criticó al viceministro viceministro de Karnataka, DK Shivakumar, por su comentario de que «Chamundi Hills no es solo para los hindúes», calificándolo de un intento de apaciguar el alto mando del Congreso.

El ministro de la Unión, Karandlaje, dijo: «Para complacer al alto mando del Congreso, DK Shivakumar ha comenzado una nueva controversia. Ha hecho una declaración de que» Chamundi Hills no es solo para los hindúes «. Quiero preguntarle por qué las colinas de Chamundi pertenecen a los hindúes que les pertenece a los hindúes que les pertenece a los que les pertenece a los hindúes. registrado en nombre de WaqfY ahora DK Shivakumar quiere agregarle una propiedad más. DK Shivakumar recitó el himno RSS en la sesión de asamblea, que ha enojado el alto mando del Congreso. Para eliminar esta ira, ha creado esta nueva controversia «, informó la agencia de noticias ANI.

Mientras tanto, el fervor espiritual marcó el Ganesh Chaturthi celebraciones en todo el país. En Pune, más de 31,000 mujeres se reunieron en el icónico templo Dagdusheth Halwai Ganpati el jueves por la mañana para recitar el Atharvashirsha y realizar Ganpati Aarti. A pesar de las fuertes lluvias, los devotos se habían reunido fuera del templo ya a las 2 de la mañana.

El festival de diez días, que comenzó el jueves, culminará con Anantha Chaturdashi, con lakhs de devotos que traen a los ídolos de Ganesh a casa para ofrecer oraciones y visitar pandals.

