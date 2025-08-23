Karnataka Dy CM DK Shivakumar: “El congresista nacido no se unirá a BJP-RSS







El viceministro de Karnataka, DK Shivakumar, negó firmemente los rumores de unirse a las manos con el BJP y RSS, reafirmando su lealtad al Congreso fiesta.

El incidente provocó una tormenta política, con los líderes de BJP burlándose de las críticas pasadas del Congreso al RSS. Shivakumar aclaró que cantar el himno era parte de su investigación sobre atuendos políticos, incluidos RSS, BJP y JDS.

Esto se produce después de cantar el himno RSS «Namaste Sada Vatsale Matrubhoome» en la Asamblea de Karnataka, que ha provocado una discusión sobre su unión al BJP.

«No se trata de que me unan las manos directa o indirectamente. Sigo investigando el BJP y JDS como líderes políticos. Del mismo modo, también he investigado RSS», dijo Shivakumar. Shivakumar explicó que como líder político, es esencial comprender a sus amigos y enemigos.

«Hago mi propia investigación sobre atuendos políticos. Soy consciente de cómo RSS construyó su organización en el estado. RSS está invirtiendo cantidades significativas y está llevando a las instituciones educativas a su redil en cada distrito y en cada taluk. Está tratando de llegar a los estudiantes», dijo.

«Puedo tener diferencias políticas, pero como un líder político Es importante entender quiénes son mis amigos y enemigos. He aprendido sobre la historia de RSS por la misma razón. Cualquier organización tendrá algunos aspectos positivos y necesitamos observarlos y estudiarlos «, agregó.

