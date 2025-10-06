





Viceministro Principal de Karnataka, DK Shivakumarha afirmado que los trabajos de reparación para eliminar el problema de los baches en Bengaluru están en pleno apogeo.

El Diputado CM de Karnataka dijo además que se había asegurado de que los ingenieros y los trabajadores estaban en el suelo para completar el trabajo de reparación con una calidad duradera. Dijo que el gobierno tiene como objetivo ofrecer carreteras más suaves y seguras a los viajeros, lo que coincidirá con las crecientes aspiraciones de la ciudad capital.

«Los trabajos de reparación de baches están en pleno apogeo Bengalurú. Nuestros ingenieros y trabajadores están en el suelo todos los días, asegurando una calidad duradera en cada reparación. Estamos comprometidos a entregar caminos más suaves y seguros que coincidan con las crecientes aspiraciones de Bengaluru «, escribió en X.

Shivakumar declaró que el Ministro Principal ha establecido una fecha límite estricta para que los funcionarios completen el trabajo de reparación en las carreteras de Bengaluru antes del 31 de octubre y ha prometido una subvención adicional de Rs 750 millones de rupias para abordar el problema de bacilos de la ciudad.

Anteriormente, el Partido Karnataka Bharatiya Janata (BJP) MLA K Gopalaiah y los trabajadores del partido organizaron una protesta el 24 de septiembre frente a los estudios de Kanteerava en Bengaluru contra el gobierno del Congreso sobre los bache en la ciudad. Líder de BJP NL Narendra Babu Slowmed Congreso y llamó a Bengaluru una «ciudad de bache», informó Ani.

Le dijo a Ani: «Bangalore fue una vez llamado para el paraíso de un hombre retirado, la ciudad y la ciudad de BT. Hoy, se ha convertido en una ‘ciudad de bache’. ¿Quién es responsable de esto?»

En respuesta, DK Shivakumar culpó al gobierno anterior de BJP en el estado por los baches en las carreteras. «El BJP nunca será feliz. Todos estos baches han estado bajo el régimen de BJP. Son responsables de la mala administración de las carreteras en Karnataka», dijo a los periodistas en Patna.

Shivakumar reconoció además el impacto de las lluvias recientes en las condiciones de la carretera, diciendo: «El problema del bache ha aumentado debido a la mayor lluvia. Hay baches en todas las ciudades del país. Pero solo Bangalore está haciendo noticias. Los medios están siendo controlados en otros lugares. Los medios se han dado más libertad en nuestro estado, y este problema está siendo ampliamente publicitado», informó ANI.

En un trágico incidente, una estudiante de 22 años murió después de que una camioneta Tipper la aplastó mientras intentaba evitar un bache cerca Cruz de Budigere en Bengaluru. El accidente ocurrió bajo la jurisdicción de la estación de policía de tránsito de Avalahalli en la carretera del Aeropuerto Internacional de Kempegowda (KIAL). La víctima se identifica como Tanushree, informó Ani.

El incidente provocó una reacción grave contra el gobierno del Congreso en Karnataka. Janata Dal Secular (JDS) el martes en un puesto fuertemente redactado dijo que el estudiante fue «sacrificado» por la Comisión del Congreso.

En una publicación en las redes sociales X, el partido escribió: «¡Estudiante sacrificado por la comisión del Congreso!»

